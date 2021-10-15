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    • 15.10.2021 11:17
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    Demir'in geçmişi Hakan ve Züleyha'ya tokat gibi çarptı! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde intikam yemini edildi şimdi kılıçlar çekiliyor

    Demir'in geçmişi Hakan ve Züleyha'ya tokat gibi çarptı! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde intikam yemini edildi şimdi kılıçlar çekiliyor!Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 108’inci bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’da Demir’in geçmişi Hakan ve Züleyha’yı şoke ederken, Betül’ün kurduğu oyun Ercan’ın işini kaybetmesine sebep oldu. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan ‘Bir Zamanlar Çukurova 108. son bölümü #İntikamYemini etiketiyle gündem oldu.

    Demir’in geçmişi Hakan ve Züleyha’ya tokat gibi çarptı!

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 108'nci bölümüyle ekrana geldi. İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Selin Yeninci, Selin Genç, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş gibi isimleri oyuncu kadrosunda barındıran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle yine ortalığı salladı!

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in geçmişi Hakan ve Züleyha'yı şoke ederken, Betül'ün kurduğu oyun Ercan'ın işini kaybetmesine sebep oldu. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 108'inci bölümü #İntikamYemini etiketiyle gündem oldu.

    HAKAN İNTİKAM YEMİNİ ETTİ!

    Demir'in geçmişi, Hakan ve Züleyha'nın yüzüne tokat gibi çarptı. Ayten vesilesiyle Demir'in karanlık tarafıyla yüzleşen Züleyha duyduklarına inanamadı. Hakan, kardeşi Hülya'nın Demir tarafından yarı yolda bırakılıp intihara kalkıştığını, bu sebeple kötürüm kaldığını öğrenince gemileri yaktı.

        ZÜLEYHA İLE ARASI AÇILAN FİKRET, BETÜL'LE YAKINLAŞTI

        Fikret'in hayatına karışmasından rahatsızlık duyan Züleyha, bu konuyu Fikret'le tartıştı. Lütfiye de Züleyha'nın sözlerini onaylayınca Fikret konaktan ayrıldı ve Betül'le daha sık vakit geçirmeye başladı. Beklenmedik bir şekilde Betül'le yakınlaşan Fikret pişmanlık duyarken, Betül ise aralarında yaşananlardan oldukça memnundu.

        BETÜL VE ABDÜLKADİR'İN ORTAKLIĞI TEHLİKELİ BİR HAL ALDI

        Ercan'ın Betül için hazırladığı naylon faturalar işine mal oldu. Ercan'ın kuyusunu kazan Betül, onun odasına girip naylon faturaları dosyaya yerleştirdi ve ödeme emirlerini kontrol etmeden imzalamasını sağladı.

        Ardından da Züleyha'ya önce stoklarda karşılığı olmayan üç faturayı, sonra da Ercan'ın kendi hesabına para aktardığını kanıtlayan belgeyi gösterdi. Züleyha güvendiği elemanı Ercan'ın kendisini dolandırdığını düşününce işine son verdi. Betül, arazi satışını da gerçekleştirip büyük bir meblağ elde ederken Abdülkadir'le ortaklığını da güçlendirdi.

            GAFFUR, ŞERMİN VE FÜSUN'UN OYUNUNA KANDI

            Saniye'den intikam almak isteyen Şermin ve Füsun, Gaffur'a oyun kurdu. İkisinin sohbetine kulak misafiri olan Gaffur, satışta karlı bir arazi olduğunu duyunca Raşit'i de yanına çekip hem Fadik'in bileziklerini hem de Üzüm için biriktirilen parayı çalarak tapuyu satın aldı.

            Şermin'in verdiği ve aslında bir yalandan ibaret olan yatırım önerisi Saniye ve Gaffur'un birbirine girmesine sebep oldu.
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            Haberler Televizyon Demir'in geçmişi Hakan ve Züleyha'ya tokat gibi çarptı! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde intikam yemini edildi şimdi kılıçlar çekiliyor
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