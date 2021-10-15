Demir'in geçmişi Hakan ve Züleyha'ya tokat gibi çarptı! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde intikam yemini edildi şimdi kılıçlar çekiliyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 108'nci bölümüyle ekrana geldi. İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Selin Yeninci, Selin Genç, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş gibi isimleri oyuncu kadrosunda barındıran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle yine ortalığı salladı!
Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in geçmişi Hakan ve Züleyha'yı şoke ederken, Betül'ün kurduğu oyun Ercan'ın işini kaybetmesine sebep oldu. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 108'inci bölümü #İntikamYemini etiketiyle gündem oldu.
HAKAN İNTİKAM YEMİNİ ETTİ!
Demir'in geçmişi, Hakan ve Züleyha'nın yüzüne tokat gibi çarptı. Ayten vesilesiyle Demir'in karanlık tarafıyla yüzleşen Züleyha duyduklarına inanamadı. Hakan, kardeşi Hülya'nın Demir tarafından yarı yolda bırakılıp intihara kalkıştığını, bu sebeple kötürüm kaldığını öğrenince gemileri yaktı.