Demir'in geçmişi Hakan ve Züleyha'ya tokat gibi çarptı! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde intikam yemini edildi şimdi kılıçlar çekiliyor

Ardından da Züleyha'ya önce stoklarda karşılığı olmayan üç faturayı, sonra da Ercan'ın kendi hesabına para aktardığını kanıtlayan belgeyi gösterdi. Züleyha güvendiği elemanı Ercan'ın kendisini dolandırdığını düşününce işine son verdi. Betül, arazi satışını da gerçekleştirip büyük bir meblağ elde ederken Abdülkadir'le ortaklığını da güçlendirdi.