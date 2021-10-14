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    • 15.10.2021 09:43
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    Barbaroslar son bölüm izle Youtube! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm izle TRT1!

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 5. Bölümüyle 14 Ekim 2021 Perşembe günü TRT1 ekranlarında yayımlandı. Diziseverler tarafından Barbaroslar son bölüm izle Youtube linki ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 5. Bölüm izleme linki araştırılıyor. Henüz 4 bölüm yayımlanmasına rağmen büyük izleyici kitlesi kazanan dizinin 5. bölümü de bir hayli merak ediliyor. İşte dizinin hayranları için Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 5. Bölüm ve son bölüm izleme linkleri TRT1 - Youtube!

    takvim.com.tr
    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 5. Bölüm Canlı izle TRT1!

    TRT1'in çiçeği burnunda dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 5. bölümüyle 14 Ekim akşamı izleyici karşısına geçti. Dizi saat 20:00'da yeni bölümüyle yayımlandı. İlk bölümden itibaren milyonlarca izleyici kitlesini kazanmayı başaran Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Perşembe akşamı yeni bölümüyle de adından söz ettirmeyi başardı. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 5. Bölüm full kesintisiz reklamsız HD izleme linki! Barbaroslar son bölüm izle Youtube ekranı!

    YOUTUBE BARBAROSLAR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

    BARBAROSLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Barbaroslar dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Baba Oruç ve Isabel güçlerini birleştirerek, Müslümanlara göz açtırmayan örgüt Unita'nın zulmünü bitirmek için harekete geçerler. Zalimlere karşı duran ve mazlumlara umut olmak için yaşayan Baba Oruç'u ve örgütün kardeşini esir tuttuğu Isabel'i bu yolda neler bekliyor? Unita'ya nasıl karşı koyacaklar?

    Isabel'in adalet duygusu ağır basıp, İskenderiye'den Selanik'e gidecek olan ticaret gemisini Cafer'in elinden alıp Baba Oruç'a vermişti. Bu durum Cafer'in tüm planlarını altüst etmiş, arzuladığı zenginliği bir bakıma adeta suya düşürmüştü. Cafer'in Baba Oruç'a olan kini bu olayla daha da artmış, intikam için Baba Oruç'un gemisini sabote etme kararı almıştı. Bu suikast girişimini son anda fark eden Baba Oruç ve İlyas, Cafer'in adamlarıyla kıyasıya bir mücadeleye girmişlerdi. Bu mücadeleden sağ çıkan taraflar kim olacak? Baba Oruç için her şeyin sonu mu yoksa her şey daha yeni mi başlıyor?

    Diğer tarafta ise Midilli'den İskenderiye'ye yelken açan Hızır, Niko, İshak ve Hamza'nın içinde olduğu gemi Radko ve askerlerinin olduğu savaş gemisi tarafından saldırıya uğramıştı. Fakat Hızır Reis'in zeka dolu ve bir o kadar da cesaret isteyen planı işe yaramış ve Radko'nun gemisini püskürtmeyi başarmışlardı. Ancak Pietro'dan kesin emir almış olan korkusuz savaşçı Radko da peşlerini bırakmamaya kararlıdır. Radko'nun yeni stratejisi nasıl şekillenecektir? Hızır, Niko ve İshak, ona karşı kendilerini ve kitabı koruyabilecekler mi?

    Tüm bu hadiseler deryalarda yaşanırken, Baba Oruç'un öldüğünü düşündüğü Antuan, Pietro'nun gayretleri sonucunda eski sağlığına kavuşmuştu. Antuan'ın tehlikeli bir savaşçı ve becerikli bir korsan olduğunu bilen Pietro, onu kendi tarafında savaşması için ikna edebilecek midir?

    Öte yandan Despina'nın karnındaki çocuk onu günbegün ölüme götürmektedir. Lakin o bu duruma Baba Oruç'u sevdiği için katlanıyordur. Babası Yorgo ve Oruç'un ailesine fitne saçmak isteyen Asiye'nin öğütleri kafasını karıştırıyordur. Peki, Depsina onları dinleyip karnındaki çocuktan vazgeçecek midir? Despina'yı Oruç'tan ayırmak isteyen Yorgo neler yapacaktır?

        BARBAROSLAR DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

        Engin Altan Düzyatan - Oruç Reis

        Ulaş Tuna Astepe - Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Paşa)

        Yiğit Özşener - Pietro

        Pelin Akil - Isabel

        Melis Babadağ - Zeynep

        Gülcan Arslan - Despina

        Yetkin Dikinciler - İshak Reis

        Bahadır Yenişehirlioğlu - Derviş

        Devrim Evin - Antuan

        İsmail Filiz - Kılıçoğlu

        Caner Topçu - İlyas Reis

        Mehmet Atay - Kılıç Bey

        Mehmet Ali Kaptanlar - Yorgo

        Ümit Çırak - Slyvio

        Armağan Oğuz - Radko

        Serpil Özcan - Asiye

        Tolga İskit - Cafer

        Doruk Nalbantoğlu - Gülletopuk

        Murat Göçmez - Horozcu

        Batuhan Bayar - Niko

        Sedat Mert - Misket

        Uğur Karabulut - Hekim Giovanni

        Gökay Müftüoğlu - Diego

        Nezir Çınarlı - Hayrabay

        Eren Demirbaş - Müneccim

        Tolga Akkaya - Yareli Hasan

        Gökhan Gencebay - Bülbül
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