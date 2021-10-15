Yargı'nın katili kim belli oluyor izleyiciye saç baş yolduran Kanal D ifşalandı! O bu şu değil tam şok izleyici ona konduramadı... Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi beşinci bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümünde bu yana herkes katilin kim olduğunu merak ediyor. Dizinin sosyal medya hesabında katilin kim olduğunu tahmin için çok farklı bir tanıtım çalışması yapıldı. Peki Yargı dizisinde İnci'nin katili kim?