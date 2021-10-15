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    • 15.10.2021 12:01
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    • 15.10.2021 12:01
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    Yargı'nın katili kim belli oluyor izleyiciye saç baş yolduran Kanal D ifşalandı! O bu şu değil tam şok izleyici ona konduramadı

    Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı Yargı dizisi başladığı ilk günden bu yana 'katil kim?' sorusunun yanıtını arıyor. Ceylin'in kardeşinin katilini aradığı ve yolunun Ilgaz'la kesiştiği Yargı'nın 5. yeni bölümünde katilin kim olduğu sonunda ortaya çıkacak. Gizemli olay örgüsüyle izleyiciye saç baş yolduran Yargı'da İnci'nin katili kim şimdiden ifşa oldu.  Bakın son olarak ortaya çıkan ifşa neleri gözler önüne serdi. Olaylar bildiğiniz gibi değil. izleyici o isme katil damgasını konduramayacak.

    Yargı’nın katili kim belli oluyor

    Yargı'nın katili kim belli oluyor izleyiciye saç baş yolduran Kanal D ifşalandı! O bu şu değil tam şok izleyici ona konduramadı... Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi beşinci bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümünde bu yana herkes katilin kim olduğunu merak ediyor. Dizinin sosyal medya hesabında katilin kim olduğunu tahmin için çok farklı bir tanıtım çalışması yapıldı. Peki Yargı dizisinde İnci'nin katili kim?

    Kanal D ekranlarının yeni fenomen dizisi Yargı, gizemli olay örgüsü ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in adalet ile ailesi arasında sıkışıp kaldığı bir konuyu ele alan Yargı dizisinin iki yıldır hazırlıkları devam eden senaryosu şimdiden bir hayli beğenildi.

    Ceylin'in kardeşi İnci'yi öldüreni arayan Yargı dizisi, her hafta seyircisinin karşısına başka bir şüpheli çıkarırken, bu hafta katilin kim olduğunu ifşa etmeye karar verdi! Peki, Yargı dizisinde İnci'yi öldüren katil kim? İşte, detaylar…

        Ay Yapım imzası ile bu sezon Kanal D ekranlarındaki yerini almaya başlayan Yargı dizisi sezonun en iddialı yapımları arasındaki yerini aldı. Reytingleri ile de bir hayli umut vaat eden Yargı dizisi, şimdiye dek reyting listesinin ilk üçünden aşağıya düşmedi.

        Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisi, Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in adalet ile ailesi arasında sıkışıp kaldığı İnci cinayetini konu alırken, katilin kim olduğu konusunda da seyircisinin nefesini tutturmayı başardı. Her hafta başka bir şüpheli ile seyircisinin karşısına çıkan Yargı dizisi, bu haftaki fragmanında katili resmen ifşaladı.

        İki senedir senaryosunun yazılmaya devam ettiğinin öğrenildiği Yargı dizisinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme aldı

        Yönetmen koltuğunu Ali Bilgin'e emanet eden Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda ise, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz başrollerde olmak üzere; Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi birbirinden iddialı isimler yer aldı.

            Her pazar saat 20.00'da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkan Yargı dizisi, yeni bölümü fragmanı ile seyircisine katilin kim olduğunu söyledi!

            Bu hafta Kanal D ekranlarına 5.bölümü ile gelecek olan Yargı dizisinin seyircisinin merak ile beklediği yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Ilgaz'ın, Ceylin'e söylediği "Bir oyun kuracağız, kim tuzağa düşerse katil odur" cümlesi seyircinin nefesini tutmasına neden oldu.

            Ayrıca Ilgaz'ın katil o evden biri diyerek, Engin ya da Yekta'yı işaret etmesi seyircinin nabzını bir hayli yükselti. Bu hafta da İnci'nin katilini aramaya devam edecek olan Yargı dizisi, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 20.00'da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.
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            Haberler Televizyon Yargı'nın katili kim belli oluyor izleyiciye saç baş yolduran Kanal D ifşalandı! O bu şu değil tam şok izleyici ona konduramadı
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