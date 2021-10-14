Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan ayrılana... Yaprak dökümünün yaşandığı ATV'nin sevilen dizisinde peş peşe vedalar yaşandı. Son olarak Fekeli karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın diziden ayrılması konuşuluyor. Dizinin 108. bölümü 14 Ekim 2021 Perşembe akşamı ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Kerem Alışık Fekeli karakteriyle çok sevilmişti. Alışık hakkında kötü haberin duyurulması üzerine Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, nasıl öldü? Bir Zamanlar Çukurova Kerem Alışık diziden neden ayrıldı? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Alışık hakkında son gelişmeler...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KEREM ALIŞIK DİZİDEN AYRILDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterini oynayan usta oyuncu Kerem Alışık diziye veda etti. Hikayede Fekeli'nin ölümü nedeni ile Kerem Alışık da diziden ayrıldı.
Alışık sosyal medya hesabından ''Ah be Çolpan Yıldızı, bu garip Fekeli'den mavisini ve rahmetini esirgemeyen tek şey senin kanat çırptığın gökyüzü oldu, biliyor musun? Fekeli'nin yüreği hep kanat açtı ama kavuşamadıktan sonra kanatlar bir şey bir işe yaramaz ki? Ne yapalım Çolpan Yıldızı… Biz sevmekle yükümlüyüz, her iki dünyada da kavuşmayı ancak Allah bilir… Akşam görüşmek üzere…" paylaşımı ile vedasını duyurdu.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLDÜ MÜ, NASIL ÖLDÜ?
107. bölümde Çukurova'nın ağası olarak bilinen 'Baba' diye seslenilen Fekeli, hayata gözlerini yumdu.
Gaffur ve Raşit Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde buldu. Ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşan ikili kötü haberi herkese duyurdu. Can dostunun acı haberini alan Lütfiye'nin feryadı herkesi gözyaşlarına boğdu.
Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzladı. Çukurova halkı tarafından çok sevilen Fekeli son yolculuğuna uğurlandı. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürdü. Lütfiye bu işin peşine düşüp Fekeli'nin ölümünün ardındaki sır perdesini aralayacak.
Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapıyor. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtıyor. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışıyor.
KEREM ALIŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kerem Alışık 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası Türk sinemasının önemli isimlerinden Çolpan İlhan ve Sadri Alışık'tır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar pekçok sinema dizi ve tiyatro oyununda rol alan Kerem Alışık dizi oyunculuğuna, 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği Fırtınalar adlı dizi ile başladı. İlk sinema filmi; yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını merhum gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz'dür. Tiyatro sahnesine adım attığı ilk oyun ise Fehim Paşa Konağı'dır.
Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynayan Kerem Alışık, oyuncu kimliğinin yanında dayısı Atilla İlhan gibi şairdir. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.
Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlendi, 1997 yılında boşandı. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunuyor.
2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapan Kerem Alışık 1.82 boyunda, 80 kilo ve İkizler burcudur.