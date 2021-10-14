Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, nasıl öldü? Bir Zamanlar Çukurova Kerem Alışık diziden neden ayrıldı?

KEREM ALIŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kerem Alışık 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası Türk sinemasının önemli isimlerinden Çolpan İlhan ve Sadri Alışık'tır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar pekçok sinema dizi ve tiyatro oyununda rol alan Kerem Alışık dizi oyunculuğuna, 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği Fırtınalar adlı dizi ile başladı. İlk sinema filmi; yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını merhum gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz'dür. Tiyatro sahnesine adım attığı ilk oyun ise Fehim Paşa Konağı'dır.

Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynayan Kerem Alışık, oyuncu kimliğinin yanında dayısı Atilla İlhan gibi şairdir. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.

Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlendi, 1997 yılında boşandı. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunuyor.

2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapan Kerem Alışık 1.82 boyunda, 80 kilo ve İkizler burcudur.