Bir Zamanlar Çukurova hayranları için beklenen gün geldi. Sevilen dizi 14 Ekim'de ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 108. bölümünde Demir'in nerede olduğu ortaya çıkıyor. Züleyha ağlama krizine giriyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm full izle: 108 bölüm ATV! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube izle!
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NEDİR, NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin'de gerçekleştiriliyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Fikret ve Züleyha arasında soğuk rüzgarlar esiyor: Benim bir arkadaşım vardı, Demir Yaman diye...
Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır. Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.
Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı meyvelerini veriyor
Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?
Hakan ve Züleyha, Demir'in geçmişiyle yüzleşiyor
Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır. Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!
Hilal Altınbilek (Züleyha)
İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu)
Kerem Alışık (Fekeli)
Hülya Darcan (Lütfiye)
Bülent Polat (Gaffur)
Serpil Tamur (Haminne)
Sibel Taşçıoğlu (Şermin)
Selin Yeninci (Saniye)