‘Seviyorum’ diye haykırdı stüdyo kahkahaya boğuldu! ‘Eski karımda kaldığı için evden kovuldum' dedi Esra Erol'da eşiyle yüzleşti
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Mehmet Temel damga vurdu. "Eski eşimde bir gün kaldığım için karım Gülfidan beni evden attı" diyen Mehmet Bey, eşiyle barışmak istediğini dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Gülfidan Temel de canlı yayına bağlanarak Mehmet Bey ile yüzleşti. Eşi Gülfidan Hanım ile konuşurken 'seviyorum' diye haykıran Mehmet Bey'in o halleri ise stüdyoyu kahkahaya boğdu. İşte detaylar...
08.10.2021 19:49
- Son Güncelleme: 08.10.2021 20:10
Esra Erol'da programına başvuran Mehmet Bey, "Eski eşimde bir gün kaldığım için karım Gülfidan beni evden attı" diyerek eşi Gülfidan Hanım ile barışmak istediğini dile getirdi.