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‘Seviyorum’ diye haykırdı stüdyo kahkahaya boğuldu! ‘Eski karımda kaldığı için evden kovuldum' dedi Esra Erol'da eşiyle yüzleşti

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Mehmet Temel damga vurdu. "Eski eşimde bir gün kaldığım için karım Gülfidan beni evden attı" diyen Mehmet Bey, eşiyle barışmak istediğini dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Gülfidan Temel de canlı yayına bağlanarak Mehmet Bey ile yüzleşti. Eşi Gülfidan Hanım ile konuşurken 'seviyorum' diye haykıran Mehmet Bey'in o halleri ise stüdyoyu kahkahaya boğdu. İşte detaylar...

08.10.2021 19:49 - Son Güncelleme: 08.10.2021 20:10
‘Seviyorum’ diye haykırdı stüdyo kahkahaya boğuldu! ‘Eski karımda kaldığı için evden kovuldum’ dedi Esra Erol’da eşiyle yüzleşti

Esra Erol'da programına başvuran Mehmet Bey, "Eski eşimde bir gün kaldığım için karım Gülfidan beni evden attı" diyerek eşi Gülfidan Hanım ile barışmak istediğini dile getirdi.

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‘Seviyorum’ diye haykırdı stüdyo kahkahaya boğuldu! ‘Eski karımda kaldığı için evden kovuldum’ dedi Esra Erol’da eşiyle yüzleşti

Mehmet Bey, şunları söyledi: "Diğer eşimden ayrılalı 15 sene oldu. Onu seviyor olsaydım, zaten ayrılmazdım. Çocuğumu özlemiştim, Mersin'e gittim. Düşünmeden hareket ederek bir gün çocuğumla kaldım. Eşim Gülfidan bunu duyunca 'Sen beni aldattın' dedi. Eşime sesleniyorum, ben onu aldatmadım"

‘Seviyorum’ diye haykırdı stüdyo kahkahaya boğuldu! ‘Eski karımda kaldığı için evden kovuldum’ dedi Esra Erol’da eşiyle yüzleşti

Hatalarını bir bir anlatan Mehmet Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Girdiği işlerde çok çabuk sıkılıyorum. Evlendiğimden beri sayısız iş değiştirdim. Eşim bunu sorun yapıyor, haklı da. Bir de Mersin pide istemiştim, almadım"

‘Seviyorum’ diye haykırdı stüdyo kahkahaya boğuldu! ‘Eski karımda kaldığı için evden kovuldum’ dedi Esra Erol’da eşiyle yüzleşti

GÖZYAŞLARI İÇİNDE AF DİLEDİ
Programın ilerleyen dakikalarında da Gülfidan Hanım, canlı yayına telefonla bağlandı. Eşi ile canlı yayında yüzleşen Mehmet Bey, gözyaşları içinde af diledi.

‘Seviyorum’ diye haykırdı stüdyo kahkahaya boğuldu! ‘Eski karımda kaldığı için evden kovuldum’ dedi Esra Erol’da eşiyle yüzleşti

Mehmet Bey, "Ben hatamı kabul ediyor. Şu anda beni milyonlar dinliyor aşkım, bebeğim, ela gözlüm. Benim aşkım vicdansız olamaz" dedi.

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