‘Seviyorum’ diye haykırdı stüdyo kahkahaya boğuldu! ‘Eski karımda kaldığı için evden kovuldum’ dedi Esra Erol’da eşiyle yüzleşti

Mehmet Bey, şunları söyledi: "Diğer eşimden ayrılalı 15 sene oldu. Onu seviyor olsaydım, zaten ayrılmazdım. Çocuğumu özlemiştim, Mersin'e gittim. Düşünmeden hareket ederek bir gün çocuğumla kaldım. Eşim Gülfidan bunu duyunca 'Sen beni aldattın' dedi. Eşime sesleniyorum, ben onu aldatmadım"