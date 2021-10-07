Esra Erol’da beklenen oldu! Bebeğini göremeyen anne sinir krizi geçirdi Barış Demir'i canlı yayında gözaltına aldı
Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Barış Demir damga vurdu. 18 yaşındaki genç anne Kübra Didem Dönmez, dün yayınlanan bölümde 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Kübra Didem Dönmez, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında Barış Demir ile yüzleşti. Programın ilerleyen dakikalarında ise Barış Demir gözaltına alındı. İşte detaylar...
07.10.2021 19:19
- Son Güncelleme: 07.10.2021 20:01
Kübra Didem Sönmez, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında Barış Demir ile yüzleşti. Kübra Didem Dönmez'in ilk sorusu "Bebeğim nerede?" oldu.
Bebeğin annesinin yanında olduğunu dile getiren Barış Demir'in 'Sen annelik yapacak bir kadın değilsin' sözleri üzerine gözü dönen Kübra, eski sevgilisinin üzerine yürüdü. Esra Erol'un müdahalesi ile yerine oturan Kübra, gözyaşlarına boğuldu.
"SABAHLARA KADAR EVE GELMİYOR"
Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, karşılıklı suçlamalar dikkat çekti. Barış Demir, çocuğunun annesinin sürekli dışarıda gezdiğini öne sürerek çocuğu annesine vermek istemediğini söyledi.