Esra Erol’da beklenen oldu! Bebeğini göremeyen anne sinir krizi geçirdi Barış Demir’i canlı yayında gözaltına aldı

Bebeğin annesinin yanında olduğunu dile getiren Barış Demir'in 'Sen annelik yapacak bir kadın değilsin' sözleri üzerine gözü dönen Kübra, eski sevgilisinin üzerine yürüdü. Esra Erol'un müdahalesi ile yerine oturan Kübra, gözyaşlarına boğuldu.