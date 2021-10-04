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    • 04.10.2021 17:04
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    • 04.10.2021 17:05
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (4 EKİM 2021) Cinsel istismara uğrayıp hamile kalan Merve 10 gündür kayıp

    Patronu Sedat’a kaçtı ortalık karıştı! Türkiye bu hesaplaşmayı izleyecek. Dolandıracağı adama aşık oldu eşi Ersin’i terk etti. Büyük yüzleşmede ikinci perde. 2 Ay önce kızını kaybetti ardından diğer kızı Gülşah, Akan Adar’a kaçtı. Anne-kız ilk kez karşı karşıya gelecek. Yüzde elli zihinsel engelli Merve, önce mağdur edildi, hamile kaldı 10 gün önce de ortadan kayboldu! anne-babanın feryadı. Özgül Hanım’ın tek isteği babasını bulmak! 38 yıllık baba hasreti. Hepsi ve daha fazlası Esra Erol'un yeni bölümünde...

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 4 EKİM 2021 Cinsel istismara uğrayıp hamile kalan Merve 10 gündür kayıp

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN

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        Skandal sözleri böyle savundu
        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (4 EKİM 2021) Cinsel istismara uğrayıp hamile kalan Merve 10 gündür kayıp
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