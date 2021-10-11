Squid Game 2. sezon gelecek mi? Squid Game yeni sezon çıkacak mı, tarihi belli oldu mu? Konusu ve oyuncu kadrosu...

Squid Game 2. sezon gelecek mi? Squid Game yeni sezon çıkacak mı, tarihi belli oldu mu? Konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Kore yapımı dizi Netflix'te yayınlanmasının ardından tüm dünyada en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. Peki Squid Game yenş sezonu gelecek mi? İşte ayrıntılar...
SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?
İlk sezonu ile büyük bir çıkış sağlayan Squid Game'in 2. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk "Aynı şekilde ikinci sezon yapma fikri şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz net bir şey yok, ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.
SQUİD GAME NE DEMEK?
Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun"dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.
SQUİD GAME KONUSU NEDİR?
Squid Game, dijital yayın platformu Netflix'in orijinal yapımıdır ve Güney Kore yapımı dizi hayatta kalma mücadelesi üzerine drama tarzında bir projedir.
Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.
Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.