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    • 11.10.2021 15:13
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    Squid Game 2. sezon gelecek mi? Squid Game yeni sezon çıkacak mı, tarihi belli oldu mu? Konusu ve oyuncu kadrosu...

    İlk sezonun ilgiyle izlenmesinin ardından Squid Game 2. sezon gelecek mi? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Popüler dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan ve son zamanlarda en çok izlenenler arasına giren dizinin yeni sezonuyla ilgili araştırmalar şimdiden başladı ve çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Peki Squid Game yeni sezon çıkacak mı, tarihi belli oldu mu? Konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken Squid Game dizisinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk’tan konuyla ilgili açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Squid Game 2. sezon gelecek mi?

    Squid Game 2. sezon gelecek mi? Squid Game yeni sezon çıkacak mı, tarihi belli oldu mu? Konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Kore yapımı dizi Netflix'te yayınlanmasının ardından tüm dünyada en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. Peki Squid Game yenş sezonu gelecek mi? İşte ayrıntılar...

    SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

    İlk sezonu ile büyük bir çıkış sağlayan Squid Game'in 2. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk "Aynı şekilde ikinci sezon yapma fikri şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz net bir şey yok, ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

    SQUİD GAME NE DEMEK?

    Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun"dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.

    SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

    Squid Game, dijital yayın platformu Netflix'in orijinal yapımıdır ve Güney Kore yapımı dizi hayatta kalma mücadelesi üzerine drama tarzında bir projedir.

    Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

    Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

        SQUİD GAME'İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, KARAKTERLERİ KİMLER?

        Park Hae-soo - Cho Sang-woo

        Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

        HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

        Oh Yeong-su Oh Il-nam

        Anupam Tripathi, Abdul Ali

        Heo Sung-tae Jang Deok-su

        Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo
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        Haberler Televizyon Squid Game 2. sezon gelecek mi? Squid Game yeni sezon çıkacak mı, tarihi belli oldu mu? Konusu ve oyuncu kadrosu...
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