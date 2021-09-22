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    • 22.09.2021 09:25
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    İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova'ya çok yakıştı! Gizemli yabancı Hakan Gümüşoğlu ile Züleyha arasında tozu dumana katacak olay

    İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova'ya çok yakıştı! Perşembe akşamları Atv’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonuna görkemli bir giriş yapan İbrahim Çelikkol, dizide hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu karakteriyle tüm ilgiyi üzerine topladı. İbrahim Çelikkol, dizi yayına girdiği andan itibaren gündeme bomba gibi düştü. Başarılı performansıyla sosyal medyada övgü dolu yorumlar alan Çelikkol, sevenleri tarafından her hafta Twitter’ın trend listesinde taşındı. Çukurova'daki gizemli yabancı Hakan Gümüşoğlu ile Züleyha arasında tozu dumana katacak olaylar yaşanacak. İşte büyük bir merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti...

    İbrahim Çelikkol Çukurova’ya çok yakıştı!

    İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova'ya çok yakıştı! Perşembe akşamları Atv'de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna görkemli bir giriş yapan İbrahim Çelikkol, dizide hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu karakteriyle tüm ilgiyi üzerine topladı.

    Hakan Gümüşoğlu için hummalı bir çalışmaya girişen 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi, bu iddialı karakter için Adana'da yeni mekânlar inşa ederken, kostüm ve imaj çalışmaları üç ay boyunca devam etti.

    İbrahim Çelikkol, dizi yayına girdiği andan itibaren gündeme bomba gibi düştü. Başarılı performansıyla sosyal medyada övgü dolu yorumlar alan Çelikkol, sevenleri tarafından her hafta Twitter'ın trend listesinde taşındı. İbrahim Çelikkol dizideki imajıyla büyük beğeni topladı.

    Birbirinden şık gömlekleri, güneş gözlüğü ve şapkalarıyla dönemin ruhunu çok iyi yansıtan İbrahim Çelikkol, izleyiciden "Bir Zamanlar Çukurova'ya çok yakıştı" yorumları aldı.

        ÇUKUROVA TOPRAKLARINDA GİZEMLİ BİR YABANCI

        Çukurova'da söz sahibi olmak isteyen Hakan Gümüşoğlu, İzmir'den intikam için geldiği topraklarda gerek cemiyet gerek iş hayatında varlığını ortaya koyuyor.

        Şehre gelir gelmez hedefleri doğrultusunda ilerleyip Çukurova'da itibar sahibi olmak için elinden geleni yapan Hakan, şimdi Yamanlar Holding'in hissedarı olarak Züleyha ve Betül'ün karşısında Mehmet Kara adıyla şirketteki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM (105.) ÖZETİ

        Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır.

        Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar. Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

            ŞİRKETTE BETÜL, KONAKTA ŞERMİN TERÖR ESTİRİYOR

            Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir. Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

            FEKELİ'DEN HAKAN'A 'HOŞGELDİN' YEMEĞİ

            Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır. Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir. Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.

            DEMİR'İN YÜZÜĞÜ, ZÜLEYHA'YI YENİDEN UMUTLANDIRIYOR

            Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.
                Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
                Haberler Televizyon İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova'ya çok yakıştı! Gizemli yabancı Hakan Gümüşoğlu ile Züleyha arasında tozu dumana katacak olay
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