İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova'ya çok yakıştı! Gizemli yabancı Hakan Gümüşoğlu ile Züleyha arasında tozu dumana katacak olay

İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova'ya çok yakıştı! Perşembe akşamları Atv'de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna görkemli bir giriş yapan İbrahim Çelikkol, dizide hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu karakteriyle tüm ilgiyi üzerine topladı.

Hakan Gümüşoğlu için hummalı bir çalışmaya girişen 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi, bu iddialı karakter için Adana'da yeni mekânlar inşa ederken, kostüm ve imaj çalışmaları üç ay boyunca devam etti.