23. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırık Hayatlar ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor? Kırık Hayatlar dizi oyuncuları kim kimdir?

Kırık Hayatlar ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Kırık Hayatlar dizi oyuncuları kim kimdir? Yeni bölümde neler olacak? Başrollerinde Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın yer aldığı dizinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı. İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl geri plana atabileceğini konu alan Kırık Hayatlar dizisi hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
KIRIK HAYATLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?
Kanal D'de yayınlanan Kırık Hayatlar dizisi Pazartesi saat 11:00'da 23. bölümüyle başlıyor.
KIRIK HAYATLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kırık Hayatlar 23. Bölüm Fragmanı yayında. Deniz ve Çınar, birbirlerine iyice bağlanıyorç
Fehmi, Deniz'in kendi şirketlerinde çalışmasını isterken, Çınar ise Deniz'le yaptığı sahte evlilikten sıkıldığını itiraf ediyor. Deniz ve Çınar'ın birbirlerine bağlanmaları ise ilişkilerinin ilerlemesini sağlıyor.
DİZİ HAKKINDA
Yapım: Nöbetçi Yapım
Yapımcı: Berna Akpınar - Metin Namlısesli
Yönetmen : İlknur Uğuz Arslan - Bekir Dadaş
Senaryo: Yaşar Aksu- Nilüfer Yenidoğan Özmekik
Hikaye: Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu
Müzik: İrsel Çivit
KIRIK HAYATLAR OYUNCU KADROSU!
Meltem Akçöl, Erdem Yılmaz, Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk.