23. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırık Hayatlar ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor? Kırık Hayatlar dizi oyuncuları kim kimdir?

Kırık Hayatlar ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Kırık Hayatlar dizi oyuncuları kim kimdir? Yeni bölümde neler olacak? Başrollerinde Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın yer aldığı dizinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı. İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl geri plana atabileceğini konu alan Kırık Hayatlar dizisi hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KIRIK HAYATLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

Kanal D'de yayınlanan Kırık Hayatlar dizisi Pazartesi saat 11:00'da 23. bölümüyle başlıyor.