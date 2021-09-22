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    • Televizyon
    • 22.09.2021 11:38
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    • 22.09.2021 11:54
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    23. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırık Hayatlar ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor? Kırık Hayatlar dizi oyuncuları kim kimdir?

    Kırık Hayatlar dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla dizi hakkında araştırmalar hızlandı. Televizyon izleyicileri Kırık Hayatlar ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Kırık Hayatlar dizi oyuncuları kim kimdir? Yeni bölümde neler olacak? sorularının yanıtlarını arıyor. Yeni yüzlerin dikkat çektiği dizide 23. bölüme gelindi. Sevilen dizi Kırık Hayatlar hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

    takvim.com.tr
    Gülistan Başköy
    23. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırık Hayatlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? Kırık Hayatlar dizi oyuncuları kim kimdir?

    Kırık Hayatlar ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Kırık Hayatlar dizi oyuncuları kim kimdir? Yeni bölümde neler olacak? Başrollerinde Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın yer aldığı dizinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı. İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl geri plana atabileceğini konu alan Kırık Hayatlar dizisi hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

    KIRIK HAYATLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

    Kanal D'de yayınlanan Kırık Hayatlar dizisi Pazartesi saat 11:00'da 23. bölümüyle başlıyor.

    KIRIK HAYATLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Kırık Hayatlar 23. Bölüm Fragmanı yayında. Deniz ve Çınar, birbirlerine iyice bağlanıyorç

    Fehmi, Deniz'in kendi şirketlerinde çalışmasını isterken, Çınar ise Deniz'le yaptığı sahte evlilikten sıkıldığını itiraf ediyor. Deniz ve Çınar'ın birbirlerine bağlanmaları ise ilişkilerinin ilerlemesini sağlıyor.

    DİZİ HAKKINDA

    Yapım: Nöbetçi Yapım
    Yapımcı: Berna Akpınar - Metin Namlısesli
    Yönetmen : İlknur Uğuz Arslan - Bekir Dadaş
    Senaryo: Yaşar Aksu- Nilüfer Yenidoğan Özmekik
    Hikaye: Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu
    Müzik: İrsel Çivit

    KIRIK HAYATLAR OYUNCU KADROSU!

    Meltem Akçöl, Erdem Yılmaz, Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk.
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    Haberler Televizyon 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırık Hayatlar ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor? Kırık Hayatlar dizi oyuncuları kim kimdir?
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