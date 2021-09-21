Vav TV İzle
Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından baba-kız paylaşımı! Hilal Altınbilek’in ‘Tek ve gerçek aşkım’ dediği babasına bakın

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından baba-kız paylaşımı! Hilal Altınbilek’in ‘Tek ve gerçek aşkım’ dediği babasına bakın

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altınbilek, 'Tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek ile araç içinde çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Sevimli dostu Jüpiter ve babası Özdemir Bey ile paylaşımda bulunan güzel oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek Hilal Altınbilek'in annesine daha çok benzediğini dile getirdi. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı...

21.09.2021 19:04 - Son Güncelleme: 21.09.2021 19:12
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından baba-kız paylaşımı! Hilal Altınbilek’in ‘Tek ve gerçek aşkım’ dediği babasına bakın

Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından baba-kız paylaşımı! Hilal Altınbilek’in ‘Tek ve gerçek aşkım’ dediği babasına bakın

Altınbilek, 'Tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek ve sevimli dostu Jüpiter ile araç içinde çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından baba-kız paylaşımı! Hilal Altınbilek’in ‘Tek ve gerçek aşkım’ dediği babasına bakın

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek Hilal Altınbilek'in annesine daha çok benzediğini dile getirdi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından baba-kız paylaşımı! Hilal Altınbilek’in ‘Tek ve gerçek aşkım’ dediği babasına bakın

İşte Hilal Altınbilek başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin babaları...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından baba-kız paylaşımı! Hilal Altınbilek’in ‘Tek ve gerçek aşkım’ dediği babasına bakın

ESRA EROL

SON DAKİKA