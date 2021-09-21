Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından baba-kız paylaşımı! Hilal Altınbilek’in ‘Tek ve gerçek aşkım’ dediği babasına bakın
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altınbilek, 'Tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek ile araç içinde çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Sevimli dostu Jüpiter ve babası Özdemir Bey ile paylaşımda bulunan güzel oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek Hilal Altınbilek'in annesine daha çok benzediğini dile getirdi. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı...
21.09.2021 19:04
- Son Güncelleme: 21.09.2021 19:12
Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Altınbilek, 'Tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek ve sevimli dostu Jüpiter ile araç içinde çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek Hilal Altınbilek'in annesine daha çok benzediğini dile getirdi.