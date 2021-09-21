Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'i eşiyle aşka geldi! İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu sosyal medyayı salladı o pozlara yorum yağdı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'i eşiyle aşka geldi! İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu sosyal medyayı salladı o pozlara yorum yağdı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona Mehmet Kara rolüyle dahil olarak hayranlarını mutlu eden 39 yaşındaki İbrahim Çelikkol, Instagram hesabından eşi Mihre Mutlu ile paylaştığı aşk dolu pozlarla yoğun ilgi görüyor. İşte sosyal medyanın konuştuğu o pozlar...
21.09.2021 08:58
- Son Güncelleme: 21.09.2021 09:08
Bir Zamanlar Çukurova'nın Mehmet'i eşiyle aşka geldi! İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu sosyal medyayı salladı o pozlara yorum yağdı... Başrolde Hilal Altınbilek'in yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olan başarılı isim İbrahim Çelikkol sosyal medya gündeminde.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Mehmet Kara' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, aşk dolu pozlarıyla büyük beğeni topluyor. Çelikkol'un, 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Mihre Mutlu ile samimi fotoğraflarına beğeni yağıyor.
14 Şubat 1982 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen İbrahim Çelikkol, anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.