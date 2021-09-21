Esra Erol'da büyük itiraf! 4 çocuğunu evde yapayalnız bıraktı sevgilisine kaçtı açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi

28 yaşındaki Onur Yangöz, eşi Gizem Yangöz'ün 2, 3, 5 yaşlarında ve 7 aylık olan 4 çocuğu evde yalnız başına bırakarak Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun yanına gittiğini söyledi. Evde yalnız kalan çocukların, açlıktan bayıldığı öğrenildi.
Eşinin evden beşinci kaçışı olduğunu dile getiren Onur Yangöz, Gizem Yangöz'ün yanına kaçtığı Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun dolandırıcı olduğunu iddia etti.
Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun annesinin dini nikâhlı eşinin arkadaşı olduğunu belirten Onur Yangöz, "Ben evden çıkar çıkmaz bizim eve geliyormuş. Eşim son iki çocuğun benden olmadığını söyledi. Ancak ben inanmıyorum. Test yaptıralım dedim, kabul etmediler" ifadelerini kullandı.