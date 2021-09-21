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    • 21.09.2021 20:17
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    Esra Erol'da büyük itiraf! 4 çocuğunu evde yapayalnız bıraktı sevgilisine kaçtı açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Yangöz çifti damga vurdu. 4 çocuk babası 28 yaşındaki Onur Yangöz, eşi Gizem Yangöz’ün evden kaçtığını ve çocuklarının yurtta olduğunu belirterek Esra Erol ve ekibinden yarım istedi. Gizem Yangöz’ün evden beşinci kaçışı olduğunu dile getiren Onur Yangöz, gözyaşları içinde eşiyle barışmak istediğini söyledi. Canlı yayına telefonla bağlanan Gizem Hanım ise açıklamalarıyla izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

    Esra Erol’da büyük itiraf!

    28 yaşındaki Onur Yangöz, eşi Gizem Yangöz'ün 2, 3, 5 yaşlarında ve 7 aylık olan 4 çocuğu evde yalnız başına bırakarak Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun yanına gittiğini söyledi. Evde yalnız kalan çocukların, açlıktan bayıldığı öğrenildi.

    Eşinin evden beşinci kaçışı olduğunu dile getiren Onur Yangöz, Gizem Yangöz'ün yanına kaçtığı Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun dolandırıcı olduğunu iddia etti.

    Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun annesinin dini nikâhlı eşinin arkadaşı olduğunu belirten Onur Yangöz, "Ben evden çıkar çıkmaz bizim eve geliyormuş. Eşim son iki çocuğun benden olmadığını söyledi. Ancak ben inanmıyorum. Test yaptıralım dedim, kabul etmediler" ifadelerini kullandı.

        Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun eşi Gizem Yangöz üzerine bir şirket açtığını da söyleyen Onur Bey, "Elimde kanıt var" dedi.

        Onur Bey, "Ben karımı geri istiyorum. 4 çocuğum yurtta, ben o çocukları geri almak istiyorum" şeklinde konuştu.

        CANLI YAYINDA BÜYÜK İTİRAF!
        Canlı yayına telefonla bağlanan Gizem Yangöz, şunları söyledi: "Ben şu an İstanbul'dayım. Canlı yayına katılacağım, Onur'un söylediklerinin hepsi yalan. Beni Hakan ile tanıştırıp görüştüren Onur'dur"

            Hakan Küçükbaltacıoğlu'nun yanında olduğunu doğrulayan Gizem Hanım, "İki çocuğumun babası Hakan'dır. Onur inatla 'benim çocuklarım' diyor, kabul etmiyor. Defalarca boşanma davası açtım, kabul etmedi" dedi.

            Gizem Hanım, çocuklarını evde yalnız bırakıp Hakan Bey'in yanına gittiği iddialarının hatırlatılması üzerine ise "Onları bırakmadım. Dedeleri gelecekti. Ben çıktım, dedelerinin geleceğini bilerek. Arkamdan zaten dedeleri geldi" şeklinde konuştu.

            Esra Erol ise polisin eve geldiğinde kimsenin olmadığını söyledi. Eşinin açıklamaları üzerine çileden çıkan Onur Bey ise "Bu akılları Hakan'dan alıyor" dedi.

            Gizem Hanım ise "Benim çocuğumun bir tanesini boğarak öldürmek istiyor" diyerek akılalmaz bir iddia da bulundu. Gizem Yangöz, Onur Yangöz hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını da söyledi.

                NE OLMUŞTU?
                Gizem Yangöz'ün çocuklarını evde bırakarak kaçmasının ardından komşular, evde bulunan çocukların uzun bir süredir iyi bakılmadığını ve son durumlarının kötü olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde çocukların bazılarının baygın, bazılarının da halsiz olduğunu fark etti. Polis ekipleri çocukları kucaklayarak sağlık ekiplerine teslim etti. Onur Yangöz, çocukların devlet korumasına alınacağını öğrenince sinir krizleri geçirdi. O anlar ise basında yer aldı.
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                Haberler Televizyon Esra Erol'da büyük itiraf! 4 çocuğunu evde yapayalnız bıraktı sevgilisine kaçtı açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi
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