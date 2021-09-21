Esra Erol'da büyük itiraf! 4 çocuğunu evde yapayalnız bıraktı sevgilisine kaçtı açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi

NE OLMUŞTU?

Gizem Yangöz'ün çocuklarını evde bırakarak kaçmasının ardından komşular, evde bulunan çocukların uzun bir süredir iyi bakılmadığını ve son durumlarının kötü olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde çocukların bazılarının baygın, bazılarının da halsiz olduğunu fark etti. Polis ekipleri çocukları kucaklayarak sağlık ekiplerine teslim etti. Onur Yangöz, çocukların devlet korumasına alınacağını öğrenince sinir krizleri geçirdi. O anlar ise basında yer aldı.