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    • 20.09.2021 16:11
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    • 20.09.2021 16:19
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (20 Eylül 2021) Engelli Fatma ile onu zorla tutan evli ve 2 çocuklu Ahmet canlı yayında!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.Anne- kız 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek! Türkiye bu buluşmayı izleyecek! Engelli kızı Fatma ve onu zorla tuttuğu iddia edilen evli ve iki çocuklu Ahmet canlı yayında! Türkiye bu skandalı konuşacak! Zalike'nin, Arzu Baskangenç ile beraber yaşıyor dediği eşi Akif Kürşat canlı yayında! Bugün hesaplaşma vakti! 6 ay önce Fatma Bacı’nın yanına gidiyorum dedi ortadan kayboldu! Fadime’nin annesi Ceylan nerede? 22 yıllık karısı Özlem, adına şiirler yazdığı büyük aşkı Abdullah’a kaçtı! Mehmet Bey’in büyük isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Anne- kız 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek! Türkiye bu buluşmayı izleyecek!


    Engelli kızı Fatma ve onu zorla tuttuğu iddia edilen evli ve iki çocuklu Ahmet canlı yayında! Türkiye bu skandalı konuşacak!


        Zalike'nin, Arzu Baskangenç ile beraber yaşıyor dediği eşi Akif Kürşat canlı yayında! Bugün hesaplaşma vakti!


        6 ay önce Fatma Bacı'nın yanına gidiyorum dedi ortadan kayboldu! Fadime'nin annesi Ceylan nerede?


        22 yıllık karısı Özlem, adına şiirler yazdığı büyük aşkı Abdullah'a kaçtı! Mehmet Bey'in büyük isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (20 Eylül 2021) Engelli Fatma ile onu zorla tutan evli ve 2 çocuklu Ahmet canlı yayında!
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