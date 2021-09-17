Edanur 10 yıldır görmediği annesini Esra Erol’da son buldu! Yaşadığı zorlukları anlatan genç kız herkesi gözyaşlarına boğdu

Songül Hanım, "Çocuklarımı çok özledim. Onları hep görmek istedim ama telefonda anlatamayacağım konular var" dedi. Annesine tepki gösteren Edanur, "Çocuk yapmaya cesaretiniz var ama aramaya gelince cesaret edemiyorsunuz" şeklinde sert bir eleştiri yöneltti.