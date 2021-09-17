Edanur 10 yıldır görmediği annesini Esra Erol’da son buldu! Yaşadığı zorlukları anlatan genç kız herkesi gözyaşlarına boğdu

Kardeşi Beyza ile birlikte anlaşmazlıklarla dolu bir evliliğe doğan Edanur Aygün, 10 yıldır annesini görmediği belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
Annesi Songül Ulu'yu görmek isteyen Edanur Aygün, anlaşmazlıklar nedeniyle birbirinden kopuk bir ailede doğduğunu dile getirdi. Yaşadıklarını anlayan Edanur Hanım, "Annem, babamla anlaşamadığı için kardeşimle beni alarak evden kaçtı. Sonra bakamayınca yetimhanede kalmaya başladık" dedi.
Babasının ikinci bir evlilik yapmasının ardından kendilerini yetimhaneden aldığını anlatan Edanur, üvey annesinin kendilerine ciddi bir şiddet uyguladığını belirtti.
Edanur Hanım, "Dizilerdeki üvey anne gibiydi. Aç bırakıyordu, kaynar suyla yıkıyordu. Şiddetin her türlüsünü gördük" şeklinde konuştu. Açlıktan çöp poşetlerindeki karpuzları sıyırdığını açıklayan genç kızın her cümlesi yürek burktu.