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    • 17.09.2021 20:18
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    Edanur 10 yıldır görmediği annesini Esra Erol’da son buldu! Yaşadığı zorlukları anlatan genç kız herkesi gözyaşlarına boğdu

    10 yıldır annesini görmeyen Edanur Aygün, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvurarak yardım istedi. Yetimhanelerde, yurtlarda geçen hayatını yeniden kazanmaya çalışan genç kız, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Programın ilerleyen dakikalarında ise anne Songül Ulu canlı yayına bağlandı. İşte detaylar...

    Edanur 10 yıldır görmediği annesini Esra Erol’da son buldu! Yaşadığı zorlukları anlatan genç kız herkesi gözyaşlarına boğdu

    Kardeşi Beyza ile birlikte anlaşmazlıklarla dolu bir evliliğe doğan Edanur Aygün, 10 yıldır annesini görmediği belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

    Annesi Songül Ulu'yu görmek isteyen Edanur Aygün, anlaşmazlıklar nedeniyle birbirinden kopuk bir ailede doğduğunu dile getirdi. Yaşadıklarını anlayan Edanur Hanım, "Annem, babamla anlaşamadığı için kardeşimle beni alarak evden kaçtı. Sonra bakamayınca yetimhanede kalmaya başladık" dedi.

    Babasının ikinci bir evlilik yapmasının ardından kendilerini yetimhaneden aldığını anlatan Edanur, üvey annesinin kendilerine ciddi bir şiddet uyguladığını belirtti.

    Edanur Hanım, "Dizilerdeki üvey anne gibiydi. Aç bırakıyordu, kaynar suyla yıkıyordu. Şiddetin her türlüsünü gördük" şeklinde konuştu. Açlıktan çöp poşetlerindeki karpuzları sıyırdığını açıklayan genç kızın her cümlesi yürek burktu.

        "ÇOCUKLARIMI ÇOK ÖZLEDİM"
        Edanur Aygün'ün anlattıklarının ardından Esra Erol canlı yayınına anne Songül Ulu bağlandı. Ulu ile konuşmakta oldukça zorlanan Edanur, annesinin anlatacaklarını dinlemek istedi.

        Songül Hanım, "Çocuklarımı çok özledim. Onları hep görmek istedim ama telefonda anlatamayacağım konular var" dedi. Annesine tepki gösteren Edanur, "Çocuk yapmaya cesaretiniz var ama aramaya gelince cesaret edemiyorsunuz" şeklinde sert bir eleştiri yöneltti.

        Anne ve iki kızının yeniden kavuşması için çaba harcayan Esra Erol ise genç kıza annesini bir kez dinlemesi gerektiğini söyledi.

            Mersin'in Anamur ilçesinde yaşadığını ifade eden anne Songül Ulu'nun programa katılması için her türlü organizasyonu yapacağını belirten Esra Erol, anne ile kızlarını buluşturma sözü verdi.
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            Haberler Televizyon Edanur 10 yıldır görmediği annesini Esra Erol’da son buldu! Yaşadığı zorlukları anlatan genç kız herkesi gözyaşlarına boğdu
                SON DAKİKA