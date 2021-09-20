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    • 20.09.2021 16:02
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    Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 20 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi?

    Fenomen yarışmada haftanın ilk günü neler yaşandığını merak eden izleyiciler Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? Sorusuna yanıt arıyor. Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve Demet Akalın’ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada bugünün gelişmelerini kaçıranlar kimin en güzel yemeği yaptığını merak ediyor. Peki 20 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Gelinim Mutfakta’da günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan yarışmacı hangisi oldu?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı?

    Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 20 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde heyecanlı ve rekabet dolu anlar vardı. En güzel yemeği yapmak için uğraşan yarışmacılardan hangisi günün şanslısı olup çeyrek altını kazandı?

    20 EYLÜL PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Aslıhan: 24

    Yaren:11

    Hazal:15

    Yekta: 9

    GELİNİM MUTFAKTA 17 EYLÜL KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta elenen ve kazanan isim belli oldu. Bugün kayınvalidelerden en yüksek puanı alan kişi Yaren olarak seçildi.

    Hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alan ve haftanın birincisi olarak 5 altın bileziği Aslıhan kazandı.

    Haftanın en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim ise Yağnur oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACISI YEKTA KİMDİR?

        Merakla beklenen Gelinim Mutfakta gelini Yekta, kayınvalidesi Cevriye Özkaraçam ile birlikte ilk günden dikkat çekmeyi başardı. 24 yaşındaki Yekta Yeşilyurt aslen İzmirli ve bir güzellik merkezinde estetisyen olarak çalışıyor. 5 yıllık evli olan Yekta'nın 4 yaşında bir oğlu var. Oğluna ise annesinin baktığını söyleyen Yekta, yarışmada iddialı olduğunu söylüyor.

        GELİNİM MUTFAKTA CEVRİYE HANIM KİMDİR?

        Aslen İzmirli olan Cevriye Hanım, daha sonra Manisa'ya yerleşmiştir. Daha önceleri sekreterlik yapan 60 yaşındaki kayınvalide Cevriye Özkaraçam, artık ev hanımı olduğunu ifade etti. Diğer kayınvalideler tarafından dikkat çeken Cevriye Hanım, her şeyin notunu almayı sevdiğini söylüyor ve bütün yarışmacılardan farklı olduğunu ifade ederek iddiasını ilk günden ortaya koyarak tüm okları üzerine çekmeyi başardı.

        GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.

        Yağnur daha önce programa 17 Aralık 2018 tarihinde katılmış ve 5 altın bilezik kazanmıştı. Programda 5 hafta kalan Yağnur, yarışmada çok kalmak istese de maalesef başaramamıştı. Gelinim Mutfakta 23 Mart yarışmacısı Yağnur daha önce Ben Bilmem Eşim bilir programına eşi ile birlikte katılmış ama oradan da eli boş dönmüştü. Yağnur, Sina, Ezgi ve Gülcan ile birlikte yarışmıştı. O dönem Reyhan hanım Sina'yı tuttuğu için Gülcan da kaynanasının destekleri ile iyi puanlar alması sonucunda maalesef 25 Ocak 2019 Cuma günü elenen yarışmacı olmuştu.
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