Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 20 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACISI YEKTA KİMDİR?

Merakla beklenen Gelinim Mutfakta gelini Yekta, kayınvalidesi Cevriye Özkaraçam ile birlikte ilk günden dikkat çekmeyi başardı. 24 yaşındaki Yekta Yeşilyurt aslen İzmirli ve bir güzellik merkezinde estetisyen olarak çalışıyor. 5 yıllık evli olan Yekta'nın 4 yaşında bir oğlu var. Oğluna ise annesinin baktığını söyleyen Yekta, yarışmada iddialı olduğunu söylüyor.

GELİNİM MUTFAKTA CEVRİYE HANIM KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Cevriye Hanım, daha sonra Manisa'ya yerleşmiştir. Daha önceleri sekreterlik yapan 60 yaşındaki kayınvalide Cevriye Özkaraçam, artık ev hanımı olduğunu ifade etti. Diğer kayınvalideler tarafından dikkat çeken Cevriye Hanım, her şeyin notunu almayı sevdiğini söylüyor ve bütün yarışmacılardan farklı olduğunu ifade ederek iddiasını ilk günden ortaya koyarak tüm okları üzerine çekmeyi başardı.