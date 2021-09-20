Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 20 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde heyecanlı ve rekabet dolu anlar vardı. En güzel yemeği yapmak için uğraşan yarışmacılardan hangisi günün şanslısı olup çeyrek altını kazandı?
20 EYLÜL PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Aslıhan: 24
Yaren:11
Hazal:15
Yekta: 9
GELİNİM MUTFAKTA 17 EYLÜL KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta elenen ve kazanan isim belli oldu. Bugün kayınvalidelerden en yüksek puanı alan kişi Yaren olarak seçildi.
Hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alan ve haftanın birincisi olarak 5 altın bileziği Aslıhan kazandı.
Haftanın en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim ise Yağnur oldu.