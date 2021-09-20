Star Market ne zaman, saat kaçta başlıyor? Star Market başvuru nasıl, nereden yapılır? Star TV yayın akışı!

Alışveriş yaptıkça para harcamak yerine kazanç sağlayacağınız ve en pahalı sepetlere doldurmak için yarışılan program Star Market'in ne zaman başlayacağı merak mevzusu oldu. Bu kapsamda Star Tv tarafından yıldız Market yarışma programının gösterim saati ve tarihi hakkında izahat geldi. Peki, Star Market ne zaman başlamış olacak? Yıldız Market müracaat nasıl yapılır?