Star Market ne zaman, saat kaçta başlıyor? Star Market başvuru nasıl, nereden yapılır? Star TV yayın akışı!

Alışveriş yaptıkça para harcamak yerine kazanç sağlayacağınız ve en pahalı sepetlere doldurmak için yarışılan program Star Market'in ne zaman başlayacağı merak mevzusu oldu. Bu kapsamda Star Tv tarafından yıldız Market yarışma programının gösterim saati ve tarihi hakkında izahat geldi. Peki, Star Market ne zaman başlamış olacak? Yıldız Market müracaat nasıl yapılır?
STAR MARKET NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Alışveriş yaptıkça para harcamak yerine kazanacağınız, en pahalı sepetleri doldurmak için mücadele edeceğiniz 'Star Market', seyirciyi heyecan dolu bir alışverişin içine sokacak. Ufuk Özkan'ın sunumuyla Star Market, hafta içi her gün ve cumartesi Star'da…
20 EYLÜL STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22:30 Öldür Beni Sevgilim