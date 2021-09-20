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    • Televizyon
    • 20.09.2021 17:00
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    • 20.09.2021 17:00
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    Star Market ne zaman, saat kaçta başlıyor? Star Market başvuru nasıl, nereden yapılır? Star TV yayın akışı!

    Star TV ekranlarında yer alan ve Ufuk Özkan'ın sunduğu Star Market yarışma programı hakkında izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Alışveriş yaptıkça para harcamak yerine kazanç sağlayacağınız ve en pahalı sepetlere doldurmak için yarışılan program Star Market'in ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda Star Tv tarafından Star Market yarışma programının yayın saati ve tarihi hakkında açıklama geldi. Peki, Star Market ne zaman başlayacak? Star Market başvuru nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Star Market ne zaman, saat kaçta başlıyor? Star Market başvuru nasıl yapılır? Star TV yayın akışı!

    Alışveriş yaptıkça para harcamak yerine kazanç sağlayacağınız ve en pahalı sepetlere doldurmak için yarışılan program Star Market'in ne zaman başlayacağı merak mevzusu oldu. Bu kapsamda Star Tv tarafından yıldız Market yarışma programının gösterim saati ve tarihi hakkında izahat geldi. Peki, Star Market ne zaman başlamış olacak? Yıldız Market müracaat nasıl yapılır?

    STAR MARKET NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Alışveriş yaptıkça para harcamak yerine kazanacağınız, en pahalı sepetleri doldurmak için mücadele edeceğiniz 'Star Market', seyirciyi heyecan dolu bir alışverişin içine sokacak. Ufuk Özkan'ın sunumuyla Star Market, hafta içi her gün ve cumartesi Star'da…

    20 EYLÜL STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Gerçeğin Peşinde
    16:00 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Öldür Beni Sevgilim
    22:30 Öldür Beni Sevgilim

        STAR MARKET YARIŞMASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Aşağıda yer alan linke tıklayarak başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

        https://www.startv.com.tr/program/star-market/basvuru
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        Haberler Televizyon Star Market ne zaman, saat kaçta başlıyor? Star Market başvuru nasıl, nereden yapılır? Star TV yayın akışı!
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