Avukat Ahmet Kuran ve Hülya Kuran akraba mı? Esra Erol Avukat Ahmet Kuran kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında Avukat Ahmet Kuran hakkında araştırmalar yapılıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip Esra Erol programında yer alan Avukat Ahmet Kuran hakkında Esra Erol Avukat Ahmet Kuran kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne, eşi kim? Avukat Ahmet Kuran ve Hülya Kuran akraba mı? şeklinde sorular araştırılıyor. Bizler de konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik. İşte başarılı avukat hakkında merak edilenler...

AHMET FARUK KURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?

Ahmet Faruk Kuran, Hülya ve Selami Kuran çiftinin çocuğudur. Kuran'ın ayrıca Zeynep isminde bir kız kardeşi bulunuyor. Avukatlık yapan başarılı isim ayrıca Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın Gençlik Kolları Genel Sekreterliğini yapmaktadır. Ahmet Kuran sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor.

Ahmet Kuran Twitter adresi: @AvAhmetKuran