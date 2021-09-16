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    • 16.09.2021 14:55
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    Barbaroslar Engin Altan Düzyatan kimi oynuyor? Oruç Reis kimdir? Oruç Reis ne zaman, nerede öldü? İşte hayatı

    TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyor. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'ye hayat veren Engin Altan Düzyatan Barbaroslar dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi Oruç Reis'i canlandıracak. Peki, Barbaroslar Engin Altan Düzyatan kimi oynuyor? Oruç Reis kimdir? Oruç Reis ne zaman, nerede öldü? İşte hayatı

    Oruç Reis kimdir?

    Barbaroslar dizisi ilk bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan dizide Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi Oruç Reis'e hayat verecek. Peki, Barbaroslar Engin Altan Düzyatan kimi oynuyor? Oruç Reis kimdir? Oruç Reis ne zaman, nerede öldü? İşte hayatına dair bilgiler...

    ORUÇ REİS KİMDİR?

    Oruç Reis 1470 veya 1474 yıllarında Midilli Adası'nda dünyaya geldi. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirip egemen olmuştur.

    İşte Oruç Reis'in hayatına dair merak edilenler;

    Türk denizcilik târihinde önemli bir yeri olan Cerbe Adası, Oruç Reis tarafından 1513 yazında fethedildi. Burayı kendisine üs edinip, Doğu ve Batı Akdeniz'de pek çok gemi zaptetti. Papa'ya ait, o zamanın dev savaş gemilerini, ince tekneleriyle ele geçirmesi, şöhretini Avrupa ve dünyaya ulaştırdı.

    O tarihe kadar, bir çektirinin, bir baştardayı ele geçirmesi işitilmemişti. Gemi elde edilince kendisi dahil bütün leventlerine İtalyan elbiselerini giydirdi. Oruç Reisin, arkadan gelen ikinci savaş gemisini ele geçirmesi, pek kolay oldu. Zîrâ ateş başlayıncaya kadar, İtalyanlar, bu gemiyi kendi gemileri zannetmişlerdi.

    İtalyanlar bu başarıları ve tanınmasının ardından kızıl sakalından ötürü kendisine Barbarossa lakabını vermişlerdir. Oruç Reis'in ardından kardeşi Hızır da ağabeyine hürmeten aynı lakabla anıldı.

        Cezayir'de bir devlet kurmaya karar veren Oruç Reis, kısa zamanda bu toprakları ele geçirdi. İspanya Kralı Şarlken, Cezayir'e donanma gönderdiyse de, Oruç Reis'i elde ettiği yerlerden çıkaramadı. Becâye kuşatması sırasında Oruç Reis, sol kolundan ağır yaralandı ve hekimlerin tavsiyesiyle bu kolu dirsekten kesildi. Tek kolla mücadelede de şevk ve azminden hiçbir şey kaybetmeyen Oruç Reis, iyileşince derhal denize açıldı ve pek çok gemi ele geçirdi.

        Çok güç durumda olan Emevilere yardım ederek, onların binlercesini Kuzey Afrika'ya taşıdı. Bu hareketleri saygısını arttırdı. Kardeşleriyle Kuzey Afrika'yı İstilacılara karşı savunmakla kalmayıp, Emevileri iskan ediyor, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyordu. Elindeki leventler, akıncılar ve serdengeçtilerle, devrin en büyük denizci devleti olan İspanyollarla bitmek tükenmek bilmeyen mücadelelerine devâm ediyordu. İspanya kralı o dönemde, Avrupa'nın pek çok ülkesini elinde bulundurduğu gibi, Amerika'da da sömürgelere sahipti.

        Cezayir'in doğusunda, İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir'e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.

        Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümîdi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

        Oruç Reis'in ölümünü İspanya Kralı'na ispatlamak isteyen İspanyollar cesedin başını keserek almışlar ve bal dolu bir torba içerisine koyarak İspanya'ya götürmüşlerdir. Bunu yapmalarının nedeni, birçok kereler Oruç Reis'le çatışmaya giren İspanyolların, onu öldürdüklerini İspanyol Kralı'na bildirmelerine rağmen bunların hiçbirinin doğru çıkmamasıdır.

            Oruç Reis'in başı kesik bedenini alan leventler onu Cezayir'e getirdiler ve Cezayir'in ulusal evliyalarından olan Sidi Abdurrahman'ın Kasbah'da bulunan Sidi Abdurrahman Camii yanındaki türbesine gömdüler. Bugün Oruç Reis ve Sidi Abdurrahman'ın birlikte yattıkları Cezayir Kasbah'daki bu türbe, Arapça öğrenen çocuklar için mahalle okulu olarak kullanılmaktadır.

            Oruç Reis'in 1518'de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.
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