Barbaroslar Engin Altan Düzyatan kimi oynuyor? Oruç Reis kimdir? Oruç Reis ne zaman, nerede öldü? İşte hayatı

Barbaroslar dizisi ilk bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan dizide Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi Oruç Reis'e hayat verecek. Peki, Barbaroslar Engin Altan Düzyatan kimi oynuyor? Oruç Reis kimdir? Oruç Reis ne zaman, nerede öldü? İşte hayatına dair bilgiler...
ORUÇ REİS KİMDİR?
Oruç Reis 1470 veya 1474 yıllarında Midilli Adası'nda dünyaya geldi. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirip egemen olmuştur.
İşte Oruç Reis'in hayatına dair merak edilenler;
Türk denizcilik târihinde önemli bir yeri olan Cerbe Adası, Oruç Reis tarafından 1513 yazında fethedildi. Burayı kendisine üs edinip, Doğu ve Batı Akdeniz'de pek çok gemi zaptetti. Papa'ya ait, o zamanın dev savaş gemilerini, ince tekneleriyle ele geçirmesi, şöhretini Avrupa ve dünyaya ulaştırdı.
O tarihe kadar, bir çektirinin, bir baştardayı ele geçirmesi işitilmemişti. Gemi elde edilince kendisi dahil bütün leventlerine İtalyan elbiselerini giydirdi. Oruç Reisin, arkadan gelen ikinci savaş gemisini ele geçirmesi, pek kolay oldu. Zîrâ ateş başlayıncaya kadar, İtalyanlar, bu gemiyi kendi gemileri zannetmişlerdi.
İtalyanlar bu başarıları ve tanınmasının ardından kızıl sakalından ötürü kendisine Barbarossa lakabını vermişlerdir. Oruç Reis'in ardından kardeşi Hızır da ağabeyine hürmeten aynı lakabla anıldı.