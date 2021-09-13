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    • Televizyon
    • 13.09.2021 16:12
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    • 13.09.2021 16:29
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (13 Eylül 2021) Tuğçe'den çok konuşulacak son karar!

    5 yaşında evlatlık verilen Elif, 32 yıl sonra ailesini bulacak mı? Türkiye Elif’i konuşuyor… Kocası Vedat’ı bıraktı, Bayram’a kaçtı! Canlı yayında Bayram’ı da terketti! Tuğçe'nin son kararı çok konuşulacak… Kayıp olan 18 yaşındaki Kadriye Rüveyda’yı Esra Erol buldu! Kadriye Rüveyda stüdyoya geliyor. Halıları, elektrik süpürgesini, evdeki bazayı kamyona yükledi, ortadan kayboldu! Kocası Salih’in isyanı! Şiddet gördü, ihanete uğradı, sokağa atıldı, kocası dünyaya gelen çocuğu bile reddetti! 24 yaşındaki Tuğba’nın büyük dramı... Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayın Esra Erol'da programında.

    Esra Erol’da bugün | ATV CANLI YAYIN

    Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar… 13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    5 yaşında evlatlık verilen Elif, 32 yıl sonra ailesini bulacak mı? Türkiye Elif'i konuşuyor…

    Kocası Vedat'ı bıraktı, Bayram'a kaçtı! Canlı yayında Bayram'ı da terketti! Tuğçe'nin son kararı çok konuşulacak…

        Kayıp olan 18 yaşındaki Kadriye Rüveyda'yı Esra Erol buldu! Kadriye Rüveyda stüdyoya geliyor.

        Halıları, elektrik süpürgesini, evdeki bazayı kamyona yükledi, ortadan kayboldu! Kocası Salih'in isyanı!


        Şiddet gördü, ihanete uğradı, sokağa atıldı, kocası dünyaya gelen çocuğu bile reddetti! 24 yaşındaki Tuğba'nın büyük dramı...
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (13 Eylül 2021) Tuğçe'den çok konuşulacak son karar!
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