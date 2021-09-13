ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE (13 Eylül 2021) Tuğçe'den çok konuşulacak son karar!

Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar… 13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA