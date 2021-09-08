Esra Erol’da gergin anlar! Zorla alıkonulduğu iddia edilen Zülalnur canlı yayına katıldı açıklamaları şaşkına çevirdi

ATEŞOĞLU DAL HAKKINDAKİ İDDİALAR AİLEYİ KORKUTTU!

Canlı yayında Ateşoğlu Dal için söylenenler aileyi endişelendirdi. Dal'ı tanıdığını söyleyen bir izleyici, "Ateşoğlu büyü, sihir işleriyle uğraşan biri. Ben de ona fal baktırmıştım. Kızımız ona kanmasın" dedi. Ayşe Temel'in kuzeni Ruziye Hanım ise Ateşoğlu Dal'ın kendi kuzenini de kandırdığını öne sürdü.