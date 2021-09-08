Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 08.09.2021 19:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2021 19:41
    ABONE OL

    Esra Erol’da gergin anlar! Zorla alıkonulduğu iddia edilen Zülalnur canlı yayına katıldı açıklamaları şaşkına çevirdi

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınına Çetin Ailesi’nin yaşadıkları damga vurdu. Ferdane Çetin ile Cumali Çetin, 20 yaşındaki kızları Zülalnur Çetin'in evi terk ettiğini dile getirerek Esra Erol’dan yardım istedi. Programın ilerleyen dakikalarında canlı yayına telefonla bağlanan Zülalnur’un söyledikleri ise izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

    Zorla alıkonulduğu iddia edilen Zülalnur canlı yayına katıldı!

    20 yaşındaki kızları Zülalnur Çetin'in evi terk ettiğini dile getiren anne Ferdane Çetin ile baba Cumali Çetin, Esra Erol canlı yayınında yardım istedi. Çetin Ailesi, 20 yaşındaki kızlarının Ferdane Çetin'in kuzeni Ayşe Temel'in evinde olduğunu söyledi. Aile, Ayşe Temel'in sevgilisi olduğunu iddia ettikleri Ateşoğlu Dal isimli kişinin de kızlarını alıkoyduğunu öne sürdü.

    Niğde'de yaşayan ailenin ortanca kızları Zülalnur Çetin, yaz aylarında Ayşe Temel'in işlettiği restoranda çalışmaya başladı. Aile alınan duyumlar üzerine, Ateşoğlu Dal isimli kişiden şüphelendi.

    Genç kızın daha fazla restoranda çalışmasını istemeyen anne - baba, kızlarının işten çıkmasını istedi. Bu süreçten sonra kızlarının davranışlarında değişim olduğunu iddia eden Çetin Ailesi, "Kızımız kullanmadığı kelimeleri kullanmaya başladı. Küfür, hakaret her şey vardı. En son bize bıçak çekti" diyerek üzüntülerini anlattı.

    Esra Erol canlı yayınına bağlanan Ayşe Temel, hakkında ortaya atılan iddiaları reddetti. Temel, "Ateşoğlu benim ustam. Ben restoranın işletmecisiyim. Kız ailesinden şiddet gördüğü için yanıma kaçtı" sözlerini kullandı.

        ZÜLALNUR ÇETİN CANLI YAYINDA!
        Telefonu alan Zülalnur Çetin de ailesine suçlamalar yöneltti. Genç kız, "Benim darp raporum var. Aileme karşı uzaklaştırma kararı aldırdım. Küçüklüğümden beri şiddet gördüm, beni rahat bıraksınlar" diye konuştu. Zülalnur Çetin, 4 Ekim'de üniversiteye başlayacağını ve dönmeyeceğini söyledi.

        ATEŞOĞLU DAL HAKKINDAKİ İDDİALAR AİLEYİ KORKUTTU!
        Canlı yayında Ateşoğlu Dal için söylenenler aileyi endişelendirdi. Dal'ı tanıdığını söyleyen bir izleyici, "Ateşoğlu büyü, sihir işleriyle uğraşan biri. Ben de ona fal baktırmıştım. Kızımız ona kanmasın" dedi. Ayşe Temel'in kuzeni Ruziye Hanım ise Ateşoğlu Dal'ın kendi kuzenini de kandırdığını öne sürdü.

        Ateşoğlu Dal'ın 3 yaşında terk ettiği oğlu da canlı yayına bağlanarak, babası hakkında olumsuz ifadeler kullandı. Ateşoğlu Dal'ın 26 yaşındaki oğlu, üvey babasıyla birlikte yaşadığını dile getirerek babasıyla görüşmediğini söyledi.

            Esra Erol, şüphe oklarının hedefinde olan Ateşoğlu Dal'ın da programa bağlanıp söz hakkını kullanmasını isterken Çetin Ailesi kızlarına 'geri dön' çağrısı yaptı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Gani neden kaçtığını açıkadı
            Haberler Televizyon Esra Erol’da gergin anlar! Zorla alıkonulduğu iddia edilen Zülalnur canlı yayına katıldı açıklamaları şaşkına çevirdi
                SON DAKİKA