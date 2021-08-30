Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 30.08.2021 13:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2021 13:49
    ABONE OL

    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane canlı yayın ATV izle! Çiftler yarışıyor ilk hafta altının sahibi kim olacak? İşte başvuru formu...

    Ekranların gülen yüzü Zahide Yetiş, “eşler şahane, mutfak bahane” diyerek ekranlara geri döndü. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Zahide Yetiş’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak! Peki Zahide Yetiş'in programına nasıl başvurulur? İşte ATV ekranlarında başlayan Zahide Yetiş'in programının detayları ve başvuru formu...

    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane! CANLI İZLE | BAŞVUR!

    Atv'den yepyeni bir program daha geliyor. Ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş'in sunacağı "Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane" 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te izleyici karşısında.

    ATV CANLI YAYIN ZAHİDE YETİŞ İZLE - TIKLA

    Hafta içi her gün izleyici ile buluşacak olan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Çiftler maharetlerini markette, mutfakta ve sofrada birbirleriyle paylaşacak. Haftanın finalinde kazanan çift, altınların sahibi olacak.

    Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yarışanlar özel ödüllerin sahibi oluyor. Siz de bu özel ödüllerin sahibi olmak için Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına hemen başvurun.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN!

    Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti
    Haberler Televizyon Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane canlı yayın ATV izle! Çiftler yarışıyor ilk hafta altının sahibi kim olacak? İşte başvuru formu...
        SON DAKİKA