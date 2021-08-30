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    • Televizyon
    • 30.08.2021 16:23
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    • 30.08.2021 16:31
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE! 4 çocuğunu evde bıraktı Hakan’a kaçtı, o yokken çocuklar evde açlıktan bayıldı!

    Esra Erol Atv canlı yayınında sevenleriyle buluşuyor. Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar… 13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, 30 Ağustos Pazartesi saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Hicaz tarafından sokağa atılan Hasan Basri amca, evine canlı yayında kavuşacak… Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar! Çocuğu sokakta uyuyakaldı, o telefonuyla oynadı! Bugün hesaplaşma vakti… 4 çocuğunu evde bıraktı, Hakan’a kaçtı, o yokken çocuklar evde açlıktan bayıldı… Onur’un herkesi şok edecek talebi! Düğün bitti,kayınvalidesi ve kayınpederi düğünde takılan 400 bin liralık altınları zorla elinden aldı… Türkiye bu olayı konuşacak! 15 yıllık karısı Gülcan evdeki altınları aldı, çocuğuyla birlikte Hatice Orhan'ın yanına kaçtı! Duyduklarınıza inanamayacaksınız. 1 aydır kızları Saffet'i bulmak için torunlarıyla birlikte bütün aile parkta yatıyor! Yılmaz ailesinin herkesi gözyaşlarına boğacak dramı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE!

    Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar… 13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, 30 Ağustos Pazartesi saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA


    Hicaz tarafından sokağa atılan Hasan Basri amca, evine canlı yayında kavuşacak… Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar!


    Çocuğu sokakta uyuyakaldı, o telefonuyla oynadı! Bugün hesaplaşma vakti…


        4 çocuğunu evde bıraktı, Hakan'a kaçtı, o yokken çocuklar evde açlıktan bayıldı… Onur'un herkesi şok edecek talebi!


        Düğün bitti,kayınvalidesi ve kayınpederi düğünde takılan 400 bin liralık altınları zorla elinden aldı… Türkiye bu olayı konuşacak!


        15 yıllık karısı Gülcan evdeki altınları aldı, çocuğuyla birlikte Hatice Orhan'ın yanına kaçtı! Duyduklarınıza inanamayacaksınız.
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            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE! 4 çocuğunu evde bıraktı Hakan’a kaçtı, o yokken çocuklar evde açlıktan bayıldı!
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