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    • 14.07.2021 14:48
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    • 14.07.2021 14:48
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    Final bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi! Maraşlı'da mutlu son!

    ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı 26. bölümü ile final yaptı. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı final bölümüyle milyonları son kez ekran başına kilitledi. Mahur ve ekran başındakilerin öldü sandığı Maraşlı, izleyenleri ters köşeye yatırmayı başardı. Hafızalara kazınan final sahnesinde ise Mahur ile Maraşlı birbirine kavuştu.

    Maraşlı final bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi!

    Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" dün akşam yayınlanan 26.bölümüyle hafızalarda iz bırakarak final yaptı. Dizinin final sahnesinde Mahur ve Maraşlı'nın kavuşması izleyenleri sevince boğdu.

    MARAŞLI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

    Sürükleyici final bölümüyle yine çok konuşulan dizide; annesi ve kardeşinin ölümüne sebep olan babasını, öldürerek intikam almak isteyen Maraşlı'nın yerine tetiği çeken Savaş oldu.

    Hurdacı'yı öldüren Savaş'ın, ardından Maraşlı'yı da vurması izleyenleri şoke etti. Mahur ve ekran başındakilerin öldü sandığı Maraşlı, izleyenleri ters köşeye yatırmayı başardı.

        Bölümün final sahnesinde Mahur, dizinin ilk bölümünde ekrana geldiği gibi fotoğraf çekmek için gittiği kitapçıda Mehmet İnce ile karşılaştı. Sevdiği adamın hayatta olduğunu öğrenen Mahur sevinç gözyaşlarına boğuldu.
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