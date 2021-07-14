Final bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi! Maraşlı'da mutlu son!

MARAŞLI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sürükleyici final bölümüyle yine çok konuşulan dizide; annesi ve kardeşinin ölümüne sebep olan babasını, öldürerek intikam almak isteyen Maraşlı'nın yerine tetiği çeken Savaş oldu.