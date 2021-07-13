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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi kızını gölgede bıraktı gençlere taş çıkartır! Gören abla-kardeş sandı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı. Atv ekranlarında yayınlanan ve final kararı alınan Maraşlı dizisinde Mahur karakterini canlandıran Alina Boz, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimzi günlerde Instagram hesabında annesi Olga Boz ile verdiği bir pozu paylaştı. Alina Boz'un annesi Olga Boz'u görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Olga Boz için "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz…

13.07.2021 10:37 - Son Güncelleme: 13.07.2021 10:37
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi kızını gölgede bıraktı gençlere taş çıkartır! Gören abla-kardeş sandı

Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Maralı dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Alina Boz, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşadığı bilinen Alina Boz'un annesi sosyal medyayı salladı.

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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi kızını gölgede bıraktı gençlere taş çıkartır! Gören abla-kardeş sandı

Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, Olga Boz için "Annesi değil ablası sanki", "Alina güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlü isimler ve anneleri…

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi kızını gölgede bıraktı gençlere taş çıkartır! Gören abla-kardeş sandı

İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlü isimler ve anneleri…

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi kızını gölgede bıraktı gençlere taş çıkartır! Gören abla-kardeş sandı

Almeda Abazi

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi kızını gölgede bıraktı gençlere taş çıkartır! Gören abla-kardeş sandı

Almeda Abazi ve annesi