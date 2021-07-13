Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi kızını gölgede bıraktı gençlere taş çıkartır! Gören abla-kardeş sandı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı. Atv ekranlarında yayınlanan ve final kararı alınan Maraşlı dizisinde Mahur karakterini canlandıran Alina Boz, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimzi günlerde Instagram hesabında annesi Olga Boz ile verdiği bir pozu paylaştı. Alina Boz'un annesi Olga Boz'u görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Olga Boz için "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz…

13.07.2021 10:37 - Son Güncelleme: 13.07.2021 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





