Masterchef'te rezil rüsva oldu hiç gelmese daha iyiydi! Somer Sivrioğlu açık açık söyledi 'beceriksiz yarışmadan çekil' Masterchef tarihi böyle bir olay ne gördü ne de duydu... Sevilen yarışma programı Masterchef'in 3'lü düellolarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 3 sezondur kesintisiz olarak jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun daha önce bir reaksiyon verdiği görülmemişti bile. İşte Masterchef'in 3'lü düellolarında yaşanan o anlar...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın reytingleri kırıp geçmesi ise ilgilerin artmasına neden oluyor. Özellikle son bölümde skandallar üst üste yaşanamaya başlandı.
Sevilerek takip edilen yarışmada şampiyon olmak için katılan isimler önceki akşam ekranlara gelen son bölümde ise üçlü düellolara savaş vermeye başladı.