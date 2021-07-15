Masterchef'te rezil rüsva oldu hiç gelmese daha iyiydi! Somer Sivrioğlu açık açık söyledi 'beceriksiz yarışmadan çekil' Masterchef tarihi böyle bir olay ne gördü ne de duydu... Sevilen yarışma programı Masterchef'in 3'lü düellolarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 3 sezondur kesintisiz olarak jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun daha önce bir reaksiyon verdiği görülmemişti bile. İşte Masterchef'in 3'lü düellolarında yaşanan o anlar...