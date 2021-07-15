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    • 15.07.2021 11:49
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    • 15.07.2021 11:49
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    Masterchef'te rezil rüsva oldu hiç gelmese daha iyiydi! Somer Sivrioğlu açık açık söyledi 'beceriksiz yarışmadan çekil'

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, Survivor'ın final yapmasının hemen ardından 4.sezon macerasına başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef yeni şampiyonunu arıyor. Gastronomi alanındaki en iyilerin seçildiği Masterchef'te daha önce eşine rastlanmamış bir olay yaşandı. 3'lü düellorlarda yemeğini heder eden yarışmacıyı jüri açık açık uyardı ve 'kalbin kırılmasın' diyerek değerlendirmeye bile almadı.

    Masterchef'te rezil rüsva oldu hiç gelmese daha iyiydi!

    Masterchef'te rezil rüsva oldu hiç gelmese daha iyiydi! Somer Sivrioğlu açık açık söyledi 'beceriksiz yarışmadan çekil' Masterchef tarihi böyle bir olay ne gördü ne de duydu... Sevilen yarışma programı Masterchef'in 3'lü düellolarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 3 sezondur kesintisiz olarak jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun daha önce bir reaksiyon verdiği görülmemişti bile. İşte Masterchef'in 3'lü düellolarında yaşanan o anlar...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın reytingleri kırıp geçmesi ise ilgilerin artmasına neden oluyor. Özellikle son bölümde skandallar üst üste yaşanamaya başlandı.

    Sevilerek takip edilen yarışmada şampiyon olmak için katılan isimler önceki akşam ekranlara gelen son bölümde ise üçlü düellolara savaş vermeye başladı.

        Sibel, Ateş ve İslam üçlüsü tarafından yapılan düelloda kazanan isim son dakika ortaya çıktı. Oldukça heyecanlı olan yarışmacılardan mükemmel bir tabak çıkartmaları istendi.

        Yarışmada ellerinden gelen 3 isim ise büyük bir rekabet içerisinde girdiler fakat işler bir isim için hiç iyi gitmedi. Şeflerden öyle şeyler duydu ki…

        Sibel isimli yarışmacı, beğendi üzerine et pişirdi. Tabağını yarım sunan Sibel ise hatasının farkında olduğu için oldukça mutsuzdu! Etinin çok olması gerekirken; azıcık olması ise Somer Şefe "Et nerede?" sorusunu sordurdu. Sibel ise hatasının farkında olduğunu söyleyip, "Bu kadar yapabildim" sözlerini dile getirdi. Mehmet Şef ise…

            Mehmet Şef ise "Kılçıkta balık var! Hatırladın değil mi?" sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine Mehmet Şef, "Seninki talihsizlik değil, becerisizlik. Buraya aylarca emek çekerek geliyorsunuz. Videolar şunlar bunlar. Yazık yani" açıklamasında bulundu.

            Danilo Şef ise "Sen yemeği yaparken ben çorba yaptığını düşündüm. Çorba demek ki artık senin imzan olmuş" açıklamasında bulundu. Somer Şef ise "Ben normalde bu durumda arkadaşlarıma sormak zorundayım ama inan bana gerek yok. Bu yüzden yarışmadan çekilmeni istiyorum" sözlerini dile getirdi.

            Sevilerek takip edilen başarılı yarışmada bulunan Sibel ise çok üzgün olduğunu dile getirdi.

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