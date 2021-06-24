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    • 24.06.2021 11:12
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    Kutlu Bike’nin sırrını öğrenen Celaleddin harekete geçiyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragman: 'Zulüm nerdeyse, sefer orayadır'

    Kutlu Bike’nin sırrını öğrenen Celaleddin harekete geçiyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 'Zulüm nerdeyse, sefer orayadır' repliği ile heyecanın dozunu arttıran Atv dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike’nin Cengiz Han’ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşayacak. Kaderini Celaleddin’in ellerine teslim eden Kutlu Bike büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han’ın oyununu bozmak üzere harekete geçecek. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragmanı...

    Kutlu Bike’nin sırrını öğrenen Celaleddin harekete geçiyor!

    ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin'in 18 Haziran akşamı yayınlanan son bölümünde yine heyecanlı anlar yaşandı. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmaya çalışırken Kutlu Bike ile olan evlilik Behram tarafından sevinçle karşılandı.

    Sevilen dizi Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kutlu Bike'nin sırrını öğrenen Celaleddin Cengiz Han'a karşı harekete geçiyor!

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkardı. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıkladı.

    Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılandı. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurdu. Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yaptı.

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer.

        Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir.

        Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.
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        Haberler Televizyon Kutlu Bike’nin sırrını öğrenen Celaleddin harekete geçiyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragman: 'Zulüm nerdeyse, sefer orayadır'