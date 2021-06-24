Kutlu Bike’nin sırrını öğrenen Celaleddin harekete geçiyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragman: 'Zulüm nerdeyse, sefer orayadır'

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkardı. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılandı. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurdu. Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yaptı.