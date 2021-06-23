Çareyi Esra Erol’da aradı! 29 yaşındaki Nursel evli ve iki çocuklu Feyzullah’a kaçtı acılı baba hem kızından hem parasından oldu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Türbeçalı köyünde yaşayan Sevim Zorlu ve Turan Zorlu, Esra Erol'da programına başvurarak 29 yaşındaki kızları Nursel Zorlu'nun evli ve iki çocuk babası Feyzullah Güneş (50) ile birlikte kaçtığını belirtti.
Kızlarının Feyzullah Güneş'le yaptığı sosyal medya canlı yayınının ardından evden kaçtığını dile getiren anne Sevim Zorlu, Nursel Zorlu'nun kandırıldığını belirtti.
Nursel Hanım, "Feyzullah sosyal medyada cinsel içerikli konuşmalar yaparken kızım da yayına katılmış. Bunları 45 kişi izlemiş. Akrabalar da izleyince korkup Feyzullah'la birlikte kaçtı" ifadelerini kullandı.
Acılı baba Turan Zorlu da kızının reşit olması sebebiyle şikayetlerinden bir sonuç elde edemediklerini dile getirdi.