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    • 23.06.2021 19:19
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    • 23.06.2021 19:20
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    Çareyi Esra Erol’da aradı! 29 yaşındaki Nursel evli ve iki çocuklu Feyzullah’a kaçtı acılı baba hem kızından hem parasından oldu

    Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınına Sevim Zorlu ve Turan Zorlu damga vurdu. Acılı anne-baba, 29 yaşındaki kızları Nursel Zorlu’nun evli ve iki çocuk babası Feyzullah Güneş'le birlikte kaçtığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Kızlarını getirmesi için Selçuk Nalbantoğlu isimli bir şahsa 12 Bin TL ödeme yaptıklarını da belirten Zorlu çiftinin anlattıkları yürek yaktı. İşte detaylar…

    Hem kızından hem parasından oldu! Çareyi Esra Erol’da aradı

    Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Türbeçalı köyünde yaşayan Sevim Zorlu ve Turan Zorlu, Esra Erol'da programına başvurarak 29 yaşındaki kızları Nursel Zorlu'nun evli ve iki çocuk babası Feyzullah Güneş (50) ile birlikte kaçtığını belirtti.

    Kızlarının Feyzullah Güneş'le yaptığı sosyal medya canlı yayınının ardından evden kaçtığını dile getiren anne Sevim Zorlu, Nursel Zorlu'nun kandırıldığını belirtti.

    Nursel Hanım, "Feyzullah sosyal medyada cinsel içerikli konuşmalar yaparken kızım da yayına katılmış. Bunları 45 kişi izlemiş. Akrabalar da izleyince korkup Feyzullah'la birlikte kaçtı" ifadelerini kullandı.

    Acılı baba Turan Zorlu da kızının reşit olması sebebiyle şikayetlerinden bir sonuç elde edemediklerini dile getirdi.

        Nursel'in eve dönmesini isteyen baba Zorlu, şöyle konuştu: "Evleneceklerse ben kabul edeceğim.

        Yeter ki artık dönsün. İki çocuğu olan evli bir adamla böyle yaşanmaz. Ben üzüntüden iki defa anjiyo oldum"

        Feyzullah Güneş'in eşinin de zor durumda olduğunu ve boşanmaya yanaşmadığını sözlerine ekleyen Turan Bey, Selçuk Nalbantoğlu isimli bir kişinin kızını getireceğini söyleyerek kendisinden 12 Bin TL aldığını iddia etti.

            Hem kızını hem parasını kaybeden Turan Bey, kızının her zaman kendilerini düşündüğünü belirterek "Kızım borçlarımız var diye evlenmiyordu. Bunu bize nasıl yaptı anlamıyorum" dedi.
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            Haberler Televizyon Çareyi Esra Erol’da aradı! 29 yaşındaki Nursel evli ve iki çocuklu Feyzullah’a kaçtı acılı baba hem kızından hem parasından oldu