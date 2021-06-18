Vav TV İzle

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'unun büyük aşkı EDHO'nun unutulmaz ismi! "Bana sırtını dayamaktan hoşlanırdı"

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'unun büyük aşkı EDHO'nun unutulmaz ismi! Atv ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Emre Kıvılcım, Yulduz Radjabova, Cemal Hünal gibi güçlü isimlerin yer aldığı efsane dizide başrol oyuncuları arasında yer alan Türkan Hatun karakterine hayat veren Gülenay Kalkan sosyal medya gündeminde. Kız kıza çıktığı tatil ile dikkat çeken Gülenay Kalkan'ın eşi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın unutulmaz ismi... 'Bizimkisi çok büyük aşktı' diyen Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u, EDHO'nun Ünal Kaplan'ının ardından maneviyata tutundu. Bozkır Arslanı dizisi ile yaşadığı zor günleri bir nebze olsun atlatan oyuncu Gülenay Kalkan büyük aşkını kaybetmenin üzüntüsünü hala derinden yaşıyor...

18.06.2021 11:42 - Son Güncelleme: 18.06.2021 11:51
Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'unun büyük aşkı EDHO'nun unutulmaz ismi! Bana sırtını dayamaktan hoşlanırdı

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u Gülenay Kalkan, EDHO'nun vedasıyla en çok üzen ismi Tarık Ünlüoğlu'nun eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'unun büyük aşkı EDHO'nun unutulmaz ismi! Bana sırtını dayamaktan hoşlanırdı

Kız kıza çıktığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Gülenay Kalkan sosyal medya gündeminde.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'unun büyük aşkı EDHO'nun unutulmaz ismi! Bana sırtını dayamaktan hoşlanırdı

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u Gülenay Kalkan, akciğer kanseri nedeniyle 1 Ekim 2019 tarihinde aramızdan ayrılan usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu ile 30 yıl doludizgin bir aşk yaşadı.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'unun büyük aşkı EDHO'nun unutulmaz ismi! Bana sırtını dayamaktan hoşlanırdı

İşte başta Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u olmaküzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'unun büyük aşkı EDHO'nun unutulmaz ismi! Bana sırtını dayamaktan hoşlanırdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.