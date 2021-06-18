Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'unun büyük aşkı EDHO'nun unutulmaz ismi! "Bana sırtını dayamaktan hoşlanırdı"

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'unun büyük aşkı EDHO'nun unutulmaz ismi! Atv ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Emre Kıvılcım, Yulduz Radjabova, Cemal Hünal gibi güçlü isimlerin yer aldığı efsane dizide başrol oyuncuları arasında yer alan Türkan Hatun karakterine hayat veren Gülenay Kalkan sosyal medya gündeminde. Kız kıza çıktığı tatil ile dikkat çeken Gülenay Kalkan'ın eşi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın unutulmaz ismi... 'Bizimkisi çok büyük aşktı' diyen Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u, EDHO'nun Ünal Kaplan'ının ardından maneviyata tutundu. Bozkır Arslanı dizisi ile yaşadığı zor günleri bir nebze olsun atlatan oyuncu Gülenay Kalkan büyük aşkını kaybetmenin üzüntüsünü hala derinden yaşıyor...

18.06.2021 11:42 - Son Güncelleme: 18.06.2021 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





