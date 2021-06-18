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    • 18.06.2021 12:02
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    • 18.06.2021 12:27
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    5. bölüm: Haşhaşilerin hedefindeki Celaleddin, ’yle evleneceğini açıklıyor!

    5. bölümü ile ekranlarında soluksuz anlara sahne olacak. Haşhaşilerin hedefindeki Celaleddin, ’yle evleneceğini açıklıyor! Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören Atv dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm 2. fragmanıyla merak giderek arttı. İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizide bu hafta neler olacak? İşte detaylar...

    Haşhaşilerin hedefindeki Celaleddin açıklıyor!

    Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Atv ekranında olacak.

    Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümünde, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike'yle evlenmeye karar veren Celaleddin, Haşhaşilerin ölümcül tuzağına düşüyor.

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır.

    Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar.

    Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.

        BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN'DE KİM HANGİ KARAKTERE HAYAT VERİYOR?

        Emre Kıvılcım (Celaleddin), Yulduz Radjabova (Kutlu Bike), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Türkan Hatun), Jovahir Zakkrov (Cengizhan), Rano Shodiyeva (Ayçiçek), Rayxon Ulesanova (Mihri Cihan), Tohir Saidov (Nizamülmülk), Cemal Hünal (Behram), Sezgin Erdemir (Timur Melik), Akbarhoja Rasulov (Uzlagşah), Kaan Yalçın (Sultan Aleaddin), Ferhat Yılmaz (Şemseddin), Jamsid Sagatov (Cebe), Ali Khan (Cuci), Feruza Normatova (Şirin Hatun), Akmal Mirzo (Subutay), Johangir Abdulmalikov (Kılıç), Yaxyo Polatov (Akşah), Ebu Bekir Öztürk (Payidar), Mehmet Pala (Ötkir), Hasan Fehmi Gökdeniz (Şaman), Ayhan Levent (Atanazar)

        CELALEDDİN HARZEMŞAH KİMDİR?
        Asıl adı Mergüberti olan sultan Türk İslam tarihinin en cesur ve gözü kumandanlarından birisidir. Moğollara karşı Türkiye Selçuklularıyla ve Eyyubilerle iş birliği yaparak daha fazla ilerlemelerine engel oldu. Babasının vefat etmesinden sonra bazı beyler sultan olmasını istemeyerek Celaleddin Harzemşah'a suikast düzenledi. Arkasından yapılan tüm planların üstesinden gelerek tahtı elde eden sultanın en büyük hedefi Moğolların daha fazla yağma ve talan yapmasına engel olmaktı. Doğu Anadolu bölgesinden Anadolu topraklarına giriş yapan ve Gürcü ve Ermenilerden oluşan 40.000 kişilik orduyu bertaraf ederek ilerlemesini sürdürdü.


        İslam kumandı olarak tarihe geçen Celaleddin Harzemşah, Müslümanlara karşı zulüm yapan her milletle mücadele etti. Özellikle Moğol ve Gürcülerle çok çetin mücadele halindeydi. Moğollar, Celaleddin Harzemşah'ı Ortadoğu'ya girmelerinde en büyük engel olarak görmekteydi. Siyasi ve idari anlamda maruz kaldığı zayıflıklara rağmen savaş meydanlarında çok önemli başarılar elde etmiştir. Cengaver bir komutan olan Celaleddin Harzemşah aynı zamanda alimlere büyük ehemmiyet verirdi. Sarayında çevresinde asker ve idareciler kadar alimlerin de olmasına özen gösterirdi.

        Türk-İslam tarihinin en cesur komutanlarından olan Celaleddin Harzemşah, 1231 yılında Moğollarla girdiği savaşta saldırıya uğrayarak şehit düştü.
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