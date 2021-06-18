Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Atv ekranında olacak.
Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümünde, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike'yle evlenmeye karar veren Celaleddin, Haşhaşilerin ölümcül tuzağına düşüyor.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır.
Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar.
Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.