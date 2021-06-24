Tırnaklarıyla kazıdı ama olmadı Star TV fişini çekti! Krizlerin dizisi Menajerimi Ara finale yürüyor izleyici yasta... Fransız yapımı ''Dix Pour Cent'' dizisinden uyarlanan Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın final tarihi belli oldu. Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı, drama ve komediyi harmanlayan Menajerimi Ara dizisi, prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alıyor.
Özgün konusuyla Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştiren Menajerimi Ara'da alınan flaş kararı duyan sıkı takipçileri neye uğradığını şaşırdı. Ajansta ''menajer'' unvanıyla görevini yürütenlerin yaşadıkları birtakım olayları yansıtan Menajerimi Ara dizisi resmen yolun sonuna geldi.
Yönetmenlik koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu Ekin Atalar'ın kaleme aldığı ve genel yönetmenliğinde ise Ali Bilgin'in oturduğu Ay Yapım imzasıyla ekrana taşınan Menajerimi Ara ekran serüvenini resmen tamamlamaya hazırlanıyor.