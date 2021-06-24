Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 24.06.2021 11:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2021 11:26
    ABONE OL

    Tırnaklarıyla kazıdı ama olmadı Star TV fişini çekti! Krizlerin dizisi Menajerimi Ara finale yürüyor izleyici yasta

    Özgün konusu ve senaryosuyla başta gençler olmak üzere izleyicinin ilgisini çeken yapımlardan biri olan Menajerimi Ara cephesinden kara haber geldi. Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Özge Borak, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Menajerimi Ara hem reytinglere hem de Star TV'nin 'final' baskılarına dayanamadı. Her hafta farklı konuklarıyla heyecanı diri tutan dizinin final tarihi belli oldu, eli kulağında.  Peki, Menajerimi Ara dizisi ne zaman final yapacak? İşte final tarihi...

    Tırnaklarıyla kazıdı ama olmadı Star TV fişini çekti!

    Tırnaklarıyla kazıdı ama olmadı Star TV fişini çekti! Krizlerin dizisi Menajerimi Ara finale yürüyor izleyici yasta... Fransız yapımı ''Dix Pour Cent'' dizisinden uyarlanan Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın final tarihi belli oldu. Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı, drama ve komediyi harmanlayan Menajerimi Ara dizisi, prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alıyor.

    Özgün konusuyla Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştiren Menajerimi Ara'da alınan flaş kararı duyan sıkı takipçileri neye uğradığını şaşırdı. Ajansta ''menajer'' unvanıyla görevini yürütenlerin yaşadıkları birtakım olayları yansıtan Menajerimi Ara dizisi resmen yolun sonuna geldi.

    Yönetmenlik koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu Ekin Atalar'ın kaleme aldığı ve genel yönetmenliğinde ise Ali Bilgin'in oturduğu Ay Yapım imzasıyla ekrana taşınan Menajerimi Ara ekran serüvenini resmen tamamlamaya hazırlanıyor.

        Bilhassa Ahsen Eroğlu'nun üstlenmiş olduğu Dicle karakteri ve Deniz Can Aktaş'ın oynadığı Barış karakterinin birbiriyle yakaladığı uyum ve aralarında oluşan çekim kuvveti sayesinde Menajerimi Ara'da geniş bir hayran kitlesi elde edilmişti.

        Tüm bunların yanı sıra her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk olarak ağırlayan ve yayına giren her bölümüyle ayrı bir heyecana sahne olan Menajerimi Ara'nın final tarihinin erkene çekilmesi dizi severlerin üzüntü duymasına neden oldu.

        Şu ana kadar toplamda 42 bölüm yayınlanan Star TV'nin fenomen dizi projesi Menajerimi Ara'nın 25 Temmuz Pazar tarihinde son kez ekranlardaki yerini alarak seyircisine veda edeceğinin bilgisine ulaşıldı.

            MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

            Barış'ın Ceyda'yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans'ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle'nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz'ün kalbini hızla kazanır. Gürgen Öz'ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda'nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer.

            Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle'nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans'a düşer. Öte yandan, Peride'nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar.

            Kıraç'ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç'ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar. Bununla beraber Bahtiyar Engin'in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            ABD'li heyet ile Afganistan görüşmesi başladı
            Haberler Televizyon Tırnaklarıyla kazıdı ama olmadı Star TV fişini çekti! Krizlerin dizisi Menajerimi Ara finale yürüyor izleyici yasta