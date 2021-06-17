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Seçkin Özdemir 'sıra dışı cinayet büro komiseri Şahin' rolünde herkesi şaşırtmaya geliyor! Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?

Seçkin Özdemir 'sıra dışı cinayet büro komiseri Şahin' rolünde herkesi şaşırtmaya geliyor! Atv'nin yeni dizisi Baş Belası yayın hayatına başlıyor. 20 Haziran Pazar akşamı Atv ekranlarında yer alacak olan Baş Belası 1. bölüm diziseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in başrol paylaştığı yeni dizide Seçkin Özdemir, başına buyruk cinayet büro başkomiseri Şahin Kara karakteriyle izleyiciyi hayli şaşırtacak.

17.06.2021 12:06 - Son Güncelleme: 17.06.2021 12:12
Seçkin Özdemir 'sıra dışı cinayet büro komiseri Şahin' rolünde herkesi şaşırtmaya geliyor! Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?

Merakla beklenen Atv'nin yeni dizisi Baş Belası, 20 Haziran Pazar akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Dizi, eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yaz ekranında adından sıkça söz ettirecek.

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Seçkin Özdemir 'sıra dışı cinayet büro komiseri Şahin' rolünde herkesi şaşırtmaya geliyor! Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?

'Baş Belası'nda başrolü İrem Helvacıoğlu ile paylaşan ünlü oyuncu Seçkin Özdemir, başına buyruk cinayet büro başkomiseri Şahin Kara karakteriyle izleyiciyi hayli şaşırtacak.

Seçkin Özdemir 'sıra dışı cinayet büro komiseri Şahin' rolünde herkesi şaşırtmaya geliyor! Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?

Emniyette epey şöhret sahibi olan Şahin Kara, karizmatik, inatçı ve bildiğinden şaşmayan bir polis. Kız kardeşiyle birlikte bir yetimhanede büyümüş, bekar ve başına buyruk bir karakter olan Şahin, gözü pek ve korkusuz tavrı ile kariyerinde kısa sürede ilerlemiş. Ekibini sevip kollayan ve onları ailesi gibi kabul eden Şahin, polis olmayan birinin aralarına dahil olmasından rahatsız olduğu için İpek'le birlikte çalışmayı hazmedemiyor. Alışkanlıklarına son derece bağlı Şahin'in hayatı, İpek'le çalışmak zorunda kalınca tam anlamıyla alt üst oluyor.

Seçkin Özdemir 'sıra dışı cinayet büro komiseri Şahin' rolünde herkesi şaşırtmaya geliyor! Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizide başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ediyor.

Seçkin Özdemir 'sıra dışı cinayet büro komiseri Şahin' rolünde herkesi şaşırtmaya geliyor! Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?

Son olarak Atv'nin yurt içi ve yurt dışında büyük bir ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Flatyos karakterine hayat veren başarılı oyuncu Seçkin Özdemir, 25 Ağustos 1981 dünyaya geldi.