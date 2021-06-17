Seçkin Özdemir 'sıra dışı cinayet büro komiseri Şahin' rolünde herkesi şaşırtmaya geliyor! Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?
Seçkin Özdemir 'sıra dışı cinayet büro komiseri Şahin' rolünde herkesi şaşırtmaya geliyor! Atv'nin yeni dizisi Baş Belası yayın hayatına başlıyor. 20 Haziran Pazar akşamı Atv ekranlarında yer alacak olan Baş Belası 1. bölüm diziseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in başrol paylaştığı yeni dizide Seçkin Özdemir, başına buyruk cinayet büro başkomiseri Şahin Kara karakteriyle izleyiciyi hayli şaşırtacak.
Emniyette epey şöhret sahibi olan Şahin Kara, karizmatik, inatçı ve bildiğinden şaşmayan bir polis. Kız kardeşiyle birlikte bir yetimhanede büyümüş, bekar ve başına buyruk bir karakter olan Şahin, gözü pek ve korkusuz tavrı ile kariyerinde kısa sürede ilerlemiş. Ekibini sevip kollayan ve onları ailesi gibi kabul eden Şahin, polis olmayan birinin aralarına dahil olmasından rahatsız olduğu için İpek'le birlikte çalışmayı hazmedemiyor. Alışkanlıklarına son derece bağlı Şahin'in hayatı, İpek'le çalışmak zorunda kalınca tam anlamıyla alt üst oluyor.