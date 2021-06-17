Seçkin Özdemir 'sıra dışı cinayet büro komiseri Şahin' rolünde herkesi şaşırtmaya geliyor! Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?

Emniyette epey şöhret sahibi olan Şahin Kara, karizmatik, inatçı ve bildiğinden şaşmayan bir polis. Kız kardeşiyle birlikte bir yetimhanede büyümüş, bekar ve başına buyruk bir karakter olan Şahin, gözü pek ve korkusuz tavrı ile kariyerinde kısa sürede ilerlemiş. Ekibini sevip kollayan ve onları ailesi gibi kabul eden Şahin, polis olmayan birinin aralarına dahil olmasından rahatsız olduğu için İpek'le birlikte çalışmayı hazmedemiyor. Alışkanlıklarına son derece bağlı Şahin'in hayatı, İpek'le çalışmak zorunda kalınca tam anlamıyla alt üst oluyor.