Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası Merve'yi görenler ikiz sanıyor! Abla - kardeş güzelliğiyle hayran bıraktı

Güzel, şık, bakımlı ve zevkli bir kadın olan İpek, yüksek gözlem yeteneği sayesinde, beden dili ve insan psikolojisini okuma konusunda uzman. Hareketli ve enerjik karakteriyle dikkat çeken İpek, psikoloji mezunu olmasına, üzerine bir de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hayatı boyunca hiç çalışmamış ve maddi sıkıntı çekmemiş.