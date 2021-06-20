Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası Merve'yi görenler ikiz sanıyor! Abla - kardeş güzelliğiyle hayran bıraktı
Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası Merve'yi görenler ikiz sanıyor! Abla - kardeş güzelliğiyle hayran bıraktı. Yaklaşık üç sezon önce Atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i olarak tanıdı İrem Helvacıoğlu... Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Helvacıoğlu, yine Atv ekranlarında. Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun ailesi merak konusu oldu. Güzel oyuncunun ablasını görenler şaşırdı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun ablası Merve Helvacıoğlu...
"ABLASI MI İKİZİ Mİ?"
Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası Merve'yi görenler ikiz sanıyor! Abla - kardeş güzelliğiyle hayran bıraktı. Atv'nin yeni dizisi Baş Belası bu akşam ekranlarda yayın hayatına başlıyor. Büyük bir merakla beklenen dizinin İpek karakteri İrem Helvacıoğlu'nun özel hayatı araştırılıyor.
'Baş Belası'nda başrolü Seçkin Özdemir'le paylaşan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sıra dışı karakteriyle adından çokça söz ettirecek. Dizide çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulan psikolog İpek Gümüşçü'yü canlandıran Helvacıoğlu, fragmanlarda yer alan imajıyla hayli ses getirdi.
Güzel, şık, bakımlı ve zevkli bir kadın olan İpek, yüksek gözlem yeteneği sayesinde, beden dili ve insan psikolojisini okuma konusunda uzman. Hareketli ve enerjik karakteriyle dikkat çeken İpek, psikoloji mezunu olmasına, üzerine bir de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hayatı boyunca hiç çalışmamış ve maddi sıkıntı çekmemiş.
Cemiyetin bu popüler siması, polisiye merakı sayesinde hayal bile edemeyeceği bir maceranın içine düşecek. İpek hayatında ardı ardına gelişen beklenmedik olaylar zinciri sonucunda danışman unvanıyla emniyette göreve başlayacak. İpek'in emniyet kariyerindeki en büyük sınavı ise birlikte çalışmak zorunda olduğu ve tamamen zıt karakterdeki Şahin olacak.