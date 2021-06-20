'Baş Belası'nda başrolü Seçkin Özdemir'le paylaşan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sıra dışı karakteriyle adından çokça söz ettirecek. Dizide çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulan psikolog İpek Gümüşçü'yü canlandıran Helvacıoğlu, fragmanlarda yer alan imajıyla hayli ses getirdi.
Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.
İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.
İrem Helvacıoğlu'nu seyirci, yaklaşık üç sezon önce Atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i olarak tanıdı. Herkes dizinin hafızalardan silinmeyen müziği eşliğinde Nefes'in dramına tanıklık etti. O dizide bol bol ağlayıp ağlatan Helvacıoğlu, yine Atv ekranlarında ancak bu kez bambaşka bir karakterle...
İlk bölümü bu akşam yayınlanacak Baş Belası adlı dizide Seçkin Özdemir'le başrolü paylaşan Helvacıoğlu, psikolog İpek karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Polisiye kitap ve filmlere meraklı olduğunu söyleyen ve karakteri İpek'i "Zeki, esprili, pratik zekalı, etrafında sevilen ve benim gibi de konuşkan bir kadın" olarak tanımlayan güzel oyuncu dizi, sektördeki kadın erkek dengesi ve tabii ki Babalar Günü olması sebebiyle babasıyla olan ilişkisi hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.