Kırmızı Oda’ya Masumlar Apartmanı'nda bomba transfer! Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı! Ekrana kilitleyecek…

Gündemde büyük etki yaratan bir gelişme yaşandı ve Kırmızı Oda'ya Masumlar Apartmanı'nda bomba transfer heyecanın dozunu arttırdı. TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan isim bu kez TV8'in Kırmızı Oda dizisinde boy gösterecek. Hangi karaktere hayat vereceği ve nasıl bir hikayeyi canlandıracağı merak konusu oldu. Yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan güzel oyuncu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.