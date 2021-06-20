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    • Magazin
    • 21.06.2021 08:26
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    • 21.06.2021 08:26
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ! Herkes elini öptü biat etti! EDHO'da zafere balta ve dev operasyon!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'ın, hanenin lideri olarak seçilmesi yepyeni bir dönemin başlangıcını da beraberinde getirmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199.son bölümde, Oyunu bitiren Hızır'ın polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanması tansiyonu yükseltti. Dizinin yaz tatiline girmesiyle birlikte yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sezon finalinde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken 'nin tutuklanması şok etkisi yarattı. Durumdan haberdar olan Hızır, ailenin yeni reisi olarak İlyas'ı ilan etti ve herkes ona biat etti. Ayrıca Alpaslan firar ederek düşmanlarıyla bu sayede mücadele etmeyi tercih etti.

    EDHO 200.bölüm fragmanı aldığı darbenin haddi hesabı yok!

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan'ın kanını yerde koymamaya yemin eden Hızır, amaca dolaysız kendisini yerleştirerek dev işlemin fitilini ateşledi. Ayrıca Hızır'ın aldığı kararla birlikte İlyas'ın hanenin liderlik koltuğuna oturması bambaşka bir sayfanın açılmasına zemin hazırladı. 6. sezondur seyircilerinin evine konuk olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yayınlanan 199. bölümüyle yaz tatiline girdi. Dizinin yeni sezonunun Eylül ayında başlaması beklenirken Hızır Çakırbeyli'nin tutuklanması ve Alpaslan'ın firar etmesi sezon finalinde çok konuşulanlardan oldu. Alpaslan'ın Doğan Baba'nın tebliğ ettiği şekilde fedailerin başına geçeceği tahmin ediliyor.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölümüyle Eylül ayı içerisinde izleyici kitlesini ağırlaması bekleniyor.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

    Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı...

        "HEDEFE KENDİMİ KOYACAĞIM!"

        Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

        Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

        Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

        Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

            Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

            İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer.

            Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

            EDHO KONUSU

            Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

            Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…
            Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

            Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…
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            Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı ATV izle! Herkes elini öptü biat etti! EDHO'da zafere balta ve dev operasyon!