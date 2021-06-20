Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan'ın kanını yerde koymamaya yemin eden Hızır, amaca dolaysız kendisini yerleştirerek dev işlemin fitilini ateşledi. Ayrıca Hızır'ın aldığı kararla birlikte İlyas'ın hanenin liderlik koltuğuna oturması bambaşka bir sayfanın açılmasına zemin hazırladı. 6. sezondur seyircilerinin evine konuk olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yayınlanan 199. bölümüyle yaz tatiline girdi. Dizinin yeni sezonunun Eylül ayında başlaması beklenirken Hızır Çakırbeyli'nin tutuklanması ve Alpaslan'ın firar etmesi sezon finalinde çok konuşulanlardan oldu. Alpaslan'ın Doğan Baba'nın tebliğ ettiği şekilde fedailerin başına geçeceği tahmin ediliyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölümüyle Eylül ayı içerisinde izleyici kitlesini ağırlaması bekleniyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı...