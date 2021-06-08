Reyting yıldızı Kardeşlerim'e YouTube başarı plaketi! İşte Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı: "Maalesef kardeşimsin..."

Harika'nın seni seviyorum diye susturup andırdığı Oğulcan ile Ömer'in araları açılır. Ömer ise elinde kanıtı Suzan'ın kapısına dayanır. Harika'nın her şeyi itiraf ettiği mesajı gösterir. Elinde bavulları tam evi terk ederken bu gerçekle yüzleşen Suzan kendini tutamaz ve düştükleri durumu Ömer'e anlatır ve ondan özür diler.