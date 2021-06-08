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    • 08.06.2021 15:39
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    Reyting yıldızı Kardeşlerim'e YouTube başarı plaketi! İşte Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı: "Maalesef kardeşimsin..."

    Reytinglerin altını üstüne getiren Kardeşlerim'e YouTube'dan plaket! Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor. Cumartesi akşamları Atv’de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin YouTube sayfası, 1.000.000 aboneyi geçti. Yönetmenliğini ’nin yaptığı, senaryosunu ’nin kaleme aldığı, , , , Fadik Sevin Atasoy, , , , , , , , gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

    Reyting yıldızı Kardeşlerim'e YouTube başarı plaketi!

    Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor.

    Abone sayısı 1 milyonu geçen kanalları Gold özel ödül ile taçlandıran YouTube, gördüğü büyük ilgi sebebiyle "Kardeşlerim" dizisine de bu özel plaketi verdi. Sete gönderilen ödül, elden ele gezerken dizinin sevilen genç oyuncuları ödül ile fotoğraf çektirerek Kardeşlerim'in sıkı takipçilerine teşekkür ettiler.

    10 bölümde 1 Milyon aboneyi geçerek büyük bir başarı elde eden dizinin yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor.

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim, heyecan ve merak dozu giderek artan yeni bölümüyle 12 Haziran Cumartesi akşamı Atv'de!

        Kardeşlerim son bölüm yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte yeni bölümü merakla beklenen Kardeşlerim son bölümde yaşananlar...

        KARDEŞLERİM 16. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        HESAPLAŞMA VAKTİ

        Asiye'ye kurulan tuzağın bedelini, bu sinsi plana karışan herkes öder. Sosyal medyaya düşen fotoğrafla Asiye bir de iftiraya uğrar. İşin aslını öğrenen Doruk ve Kadir, herkese bunun hesabını sorarlar. Tolga'yla iş birliği yapan Harika beklenmedik bir teklifle karşılaşır. Tolga, Harika'yı eve çağırır. Gelmeyi kabul etmeyince de Ömer'e kurduğu tuzağın kanıtı olan mesajlaşmaları göstererek şantaj yapar. Akif'in yaptığı planlar sonucunda Suzan tüm mal varlığını kaybeder.

        Haciz konulup satışa çıkartılan malları Akif almıştır. Bunu öğrenen Suzan yüzleşmek için ofise gider. Akif ise satın aldığı ve artık ona ait olan evlerini boşaltmalarını ister. Her şeyini kaybeden Suzan, Akif yüzünde beş parasız kalmıştır. Harika'nın Tolga ile mesajlaşmasının fotoğrafını çektiği halde bunu herkesten saklayan Oğulcan, Ömer'e yakalanır.

            Harika'nın seni seviyorum diye susturup andırdığı Oğulcan ile Ömer'in araları açılır. Ömer ise elinde kanıtı Suzan'ın kapısına dayanır. Harika'nın her şeyi itiraf ettiği mesajı gösterir. Elinde bavulları tam evi terk ederken bu gerçekle yüzleşen Suzan kendini tutamaz ve düştükleri durumu Ömer'e anlatır ve ondan özür diler.

            Doruk'a ise babasının yaptığı pis işleri anlatan bir mail gelir. Maili Asiyelerin evinde açan Doruk izlediği videoyu anlamaya çalışırken Kadir de görüntüleri görür. Video da Akif Atakul'un Kadirlerin ailesine yaptıklarının gerçekleri yer almaktadır.

            Doruk ne izlediğini anladı mı? Kadir video da ne olduğunu gördü mü? Tüm sorular ve daha fazlası "Kardeşlerim" in 17.bölümünde cevap bulacak.
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            Haberler Televizyon Reyting yıldızı Kardeşlerim'e YouTube başarı plaketi! İşte Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı: "Maalesef kardeşimsin..."