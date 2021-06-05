Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği! Görünce şaşmanız garanti meğer...

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Tolga" karakterini canlandıran Berk Ali Çatal. Kardeşlerim Tolga karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Her türlü kötülüğüm altından çıkan Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal hakkında araştırma yapanlar Serhat Kılıç gerçeğini duyunca şaştı kaldı. Siz de çok şaşıracaksınız.

05.06.2021 13:45 - Son Güncelleme: 05.06.2021 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





