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Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği! Görünce şaşmanız garanti meğer...

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Tolga" karakterini canlandıran Berk Ali Çatal. Kardeşlerim Tolga karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Her türlü kötülüğüm altından çıkan Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal hakkında araştırma yapanlar Serhat Kılıç gerçeğini duyunca şaştı kaldı. Siz de çok şaşıracaksınız.

05.06.2021 13:45 - Son Güncelleme: 05.06.2021 13:45
Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği! Görünce şaşmanız garanti meğer...

Kardeşlerim dizisine sonradan katılan ancak senaryonun neredeyse tamamına etki eden Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatl oyunculuğuyla takdir topluyor.

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Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği! Görünce şaşmanız garanti meğer...

Berk Ali Çatal hakkında araştırma yapanlar Serhat Kılıç'la ilgili gerçeği görünce şaştı kaldı. Görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Berk Ali Çatal olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.

Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği! Görünce şaşmanız garanti meğer...

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ

Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği! Görünce şaşmanız garanti meğer...
Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği! Görünce şaşmanız garanti meğer...

ÇAĞLA ŞİMŞEK