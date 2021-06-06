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Kardeşlerim'in yakışıklı Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın anne ve babası ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu ama...

Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından merak takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. O oyunculardan biri de dizide "Ömer" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Bilal Yiğit Koçak... Kardeşlerim Kadir karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Bilal Yiğit Koçak hakkında araştırma yapanlar ailesini merak ediyor. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu ailesi.

06.06.2021 18:36 - Son Güncelleme: 06.06.2021 19:21
Kardeşlerim'in yakışıklı Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın anne ve babası ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu ama...

Kardeşlerim'in yakışıklı Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın anne ve babası ortaya çıktı! Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncuları merak konusu oldu. Bu oyunculardan birisi de Bilal Yiğit Koçak. Ömer karakterini canlandıran olan Bilal Yiğit Koçak kimdir sorusu ile birlikte, genç oyuncunun rol aldığı diziler de araştırılmaya başlandı.

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Kardeşlerim'in yakışıklı Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın anne ve babası ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu ama...

Sosyal medya (Vine) fenomeni, reklam ve dizi oyuncusu. 1.88 metre boyunda ve 76 kilo ağırlığındadır. 1995, Samsun doğumlu.

Kardeşlerim'in yakışıklı Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın anne ve babası ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu ama...

Samsun Anadolu Lisesi ve sonrasında Akademi 35,5 mezunu, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü mezunu.

Kardeşlerim'in yakışıklı Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın anne ve babası ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu ama...

Dizi oyunculuğuna ise 2017'de Seni Kimler Aldı Dizisinde başladı, 2019 yılında rol aldığı Kimse Bilmez dizisinde Sinan Eğilmez karakterini canlandırdı. 2020'de Gel Dese Aşk dizisi kadrosunda yer aldı.

Kardeşlerim'in yakışıklı Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın anne ve babası ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu ama...

Bilal Yiğit Koçak hakkında araştırma yapanlar en çok ailesini merak etti. Gelin birlikte bakalım. İşte başta Bilal Yiğit Koçak olmak üzere ünlülerin anneleri.