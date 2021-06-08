Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm izle! EDHO 198. son bölüm izleme ekranı!

EDHO 198. son bölüm izle! ATV'de her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm izle! Her Salı akşamı ATV'de sevenleriyle buluşan EDHO'da bu hafta; Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.
EDHO 198. SON BÖLÜM İZLE!
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Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.
Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.