Türlü türlü entrika da kurtarmadı Star gözünün yaşına bakmadan paket etti! Akrep finali ne zaman? Yaz sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen ve yeni yaz dizilerini ekrana taşımak için gün sayan Star TV'den yine bir hamle geldi. İlk bölümleri hem seyirciyi hem de sosyal medyayı sallayan ve reyting listelerinde kanalın yüzünü güldüren dizi Akrep, erken final yapıyor. Sefirin Kızı, Babil, Seni Çok Bekledim, Sol Yanım gibi dizileri arka arkaya yayından kaldıran kanalın yüzünü Akrep dizisi de güldüremedi. Peki Akrep ne zaman final yapacak?
İlk olarak cuma günleri yayınlanan Akrep dizisinin yayın tarihinin değiştirilmesinin ardından final yapacağı iddialarıyla gündeme gelmeye başladı. Peki Akrep dizisi final mi yapacak 2021? Akrep final ne zaman 2021?
AKREP DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK 2021?
Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Müge Su Şahin, Esila Umut gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Akrep dizisi her ne kadar belirli bir izleyici topluluğuna kendisini takip ettirmeyi başarsa da gün değişikliği ile beraber izleyici kaybı yaşadı.