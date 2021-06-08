Türlü türlü entrika da kurtarmadı Star gözünün yaşına bakmadan paket etti! Akrep finali ne zaman? Yaz sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen ve yeni yaz dizilerini ekrana taşımak için gün sayan Star TV'den yine bir hamle geldi. İlk bölümleri hem seyirciyi hem de sosyal medyayı sallayan ve reyting listelerinde kanalın yüzünü güldüren dizi Akrep, erken final yapıyor. Sefirin Kızı, Babil, Seni Çok Bekledim, Sol Yanım gibi dizileri arka arkaya yayından kaldıran kanalın yüzünü Akrep dizisi de güldüremedi. Peki Akrep ne zaman final yapacak?