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    • 13.05.2021 10:39
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    • 13.05.2021 10:45
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    'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor! İşte bomba sahneleriyle nde yaşanacaklar...

    'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Bomba sahneleriyle Akıncı 20. bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sıra dışı öyküsü ve başarılı oyuncu kadrosu ile cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen 'nin reyting rekortmeni dizisi yle heyecanı doruklara taşıyacak. Haritacılar’la son oyunu oynayan Akıncı, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek. Bu sırada , Orhan ve Kemal'in sahneleri ise izleyiciye nefes kesen anlar yaşatacak. İşte bomba sahneleriyle finali bölümünde yaşanacaklar...

    Sezon finalinde bomba sahne! Akıncı Ailesi'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor

    Köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatan Akıncı dizisi, son bölümüyle yine izleyicilerinden tam not aldı.

    Dizinin yayınlanan sezon finali bölümü fragmanları ise heyecanı arttırdı. Peki Akıncı (20. bölüm) sezon finalinde neler olacak? İşte Akıncı sezon finalinde yaşanacak olaylar…

    AKINCI 20. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) NELER OLACAK?

    Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar.

    Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır.

    Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır.

        Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir.

        Akıncı, Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek, bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecektir.
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