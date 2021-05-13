Köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatan Akıncı dizisi, son bölümüyle yine izleyicilerinden tam not aldı.
Dizinin yayınlanan sezon finali bölümü fragmanları ise heyecanı arttırdı. Peki Akıncı (20. bölüm) sezon finalinde neler olacak? İşte Akıncı sezon finalinde yaşanacak olaylar…
AKINCI 20. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) NELER OLACAK?
Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar.
Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır.
Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır.