Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi memleketiyle şaşırttı! Ünlü partnerler bakın aslen nereli çıktı meğer…

Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi memleketiyle şaşırttı! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı'nın başrol oyuncuları Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız... Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan ikilinin özel hayatı merak ediliyor. Memleketleriyle sosyal medyada gündeme gelen Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız aslen bakın nereli çıktı...