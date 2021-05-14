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    • 14.05.2021 15:22
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    'in Ömer'i ölüyor mu? 13. bölüm fragmanında yürekler ağızda! Suzan’ın yaptığı sinsi planı felaket getiriyor

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi , yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin hikayesini anlatan dizi, son bölümüyle izleyicisinden tam not alırken yürekleri ağza getirdi. İzleyici büyük bir merakla 'Kardeşlerim'in Ömer'i ölüyor mu?' sorusunun yanıtını arıyor. Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak ve evi geçindirebilmek için çareler aramakta. Suzan, Akif’ten intikam almak için bir plan yapıyor bu sırada Harika, Ömer’in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan ediyor. Suzan’ın yaptığı sinsi plan ise beklenmedik bir şekilde Ömer’i büyük bir tehlikeye atacak. İşte ve yeni bölümde yaşanacak olaylar...

    Kardeşlerim'in Ömer'i ölüyor mu? Yürekler ağızda!

    Kardeşlerim'in Ömer'i ölüyor mu? 13. bölüm fragmanında yürekler ağızda! Suzan'ın yaptığı sinsi planı felaket getiriyor... Cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim, 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan Kardeşlerim'de büyük sır açığa çıktı. Akif, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu herkesin içinde söyledi.

    Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanları heyecanın dozunu arttırdı. İşte merakla beklenen Kardeşlerim 13. bölümde yaşanacaklar...

    KARDEŞLERİM 13. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

    Ömer'e öğrendiği gerçekler ağır gelir. Suzan tarafından evlatlığa, Harika tarafından kardeşliğe kabul görmeyen Ömer'i zor günler beklemektedir. Suzan ve Harika'nın tek derdi ise Ömer'e doğan maddi haklardır. Kadir her zaman olduğu gibi Ömer'e sahip çıkar. Anne ve babasını peş peşe kaybeden 4 kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Ömer'in duygusal hikayesinin anlatıldığı Kardeşlerim'in 13. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı. Son bölümde nefeslerin tutulduğu dizinin yeni fragmanı heyecanlı sahneleriyle dikkat çekti.

    "Bir yalanla başlayan her şey, bir hayal kırıklığıyla biter."

    Kardeşlerim 12. bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören dizinin yeni fragmanı nefes kesti. 13. Bölüm ilk fragmanda yeni bölüme dair ipuçlarına yer verildi. Ömer'e öğrendiği gerçekler ağır gelir. Suzan tarafından evlatlığa, Harika tarafından kardeşliğe kabul görmeyen Ömer'i zor günler beklemektedir. Suzan ve Harika'nın tek derdi ise Ömer'e doğan maddi haklardır. Kadir her zaman olduğu gibi Ömer'e sahip çıkar. 13. Bölüm 2. Fragmanda ise, Kıvılcım yaşadıklarından sonra iyice kontrolden çıkar. Doruk, Asiye'yi kıskanır. Kadir, yeni bir fırsatla karşı karşıyadır. Şengül'ün yaptıklarından yorulan Orhan öfkesini dışa vurur. Akif, Suzan ile bir kez daha yakınlaşmaya çalışırken Nebahat'tan tehlikeli bir hamle gelir. Suzan'a zarar vermek isteyen Nebahat, Ömer'e sert bir şekilde arabasıyla çarpar.

    KARDEŞLERİM 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Berk'in ses kaydını yüzünden Asiye ile arası açılan Doruk sevdiği kızın gönlünü almak için uğraşır. Otobüse binen Doruk, hayat tarzını değiştirmeye çalışır. Asiye'yi anlamayı bir türlü başaramayan Doruk için daha da zor bir durum yaşanır.

        Doruklar'ın evine Şengül'e yardım etmek için temizliğe giden Asiye, Nebahat tarafından hırsızlıkla suçlanır. Doruk ve annesinin arası bu olayla açılırken Melisa'nın doğum günü hediyesi olan pırlanta kolyeyi Ömer ve Kadir için sattığı ortaya çıkar. Nebahat ve Akif , Melisa ve Doruk'un yeni arkadaşlarından memnun değildir. Kadir kendisinden kolyenin hesabını soran Akif'e 4 maaşını kesmesini söyler. Akif maddi zorluklar içinde kardeşleri için savaşan Kadir'in bu teklifini hiç düşünmeden kabul eder.

        Kadir ve Melisa aşkı başlıyor!

        Melisa, Ömer'in Ayşe'den hoşlandığını söylemesiyle hemen harekete geçer. Kadir'in kardeşi Ömer yüzünden kendisinden uzak durduğunu bilen Melisa, istediği tepkiyi alamaz. Kadir, sonunda bütün cesaretini toplar ve Melisa'ya romantik sözlerle açılır. Kadir ve Melisa adeta aşk sarhoşu olmuştur.

        Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu herkes öğrenir!

        Harika ile Ömer'in kardeş olduklarını öğrenen Oğulcan olayın etkisinden uzunca bir zaman çıkamaz. Ödev için Harika ve Ömer'i seçen Oğulcan sahneyi kardeşlere bırakır.

            Suzan ise, Şengül'den öğrendiği gerçekle yüzleşmeye çalışmaktadır. Kadir ile görüşen Suzan, Ömer'i evladı gibi benimseyemediğinden bahseder. Şengül'den Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenen Nebahat ise sırrı içinde tutamaz. Akif, okuldaki yardım kermesinde herkesin içinde Suzan'ın kayıp oğlunun Ömer olduğunu açıklar.

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