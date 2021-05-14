Kardeşlerim'in Ömer'i ölüyor mu? 13. bölüm fragmanında yürekler ağızda! Suzan'ın yaptığı sinsi planı felaket getiriyor... Cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim, 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan Kardeşlerim'de büyük sır açığa çıktı. Akif, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu herkesin içinde söyledi.
Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanları heyecanın dozunu arttırdı. İşte merakla beklenen Kardeşlerim 13. bölümde yaşanacaklar...
KARDEŞLERİM 13. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?
Ömer'e öğrendiği gerçekler ağır gelir. Suzan tarafından evlatlığa, Harika tarafından kardeşliğe kabul görmeyen Ömer'i zor günler beklemektedir. Suzan ve Harika'nın tek derdi ise Ömer'e doğan maddi haklardır. Kadir her zaman olduğu gibi Ömer'e sahip çıkar. Anne ve babasını peş peşe kaybeden 4 kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Ömer'in duygusal hikayesinin anlatıldığı Kardeşlerim'in 13. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı. Son bölümde nefeslerin tutulduğu dizinin yeni fragmanı heyecanlı sahneleriyle dikkat çekti.
"Bir yalanla başlayan her şey, bir hayal kırıklığıyla biter."
Kardeşlerim 12. bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören dizinin yeni fragmanı nefes kesti. 13. Bölüm ilk fragmanda yeni bölüme dair ipuçlarına yer verildi. Ömer'e öğrendiği gerçekler ağır gelir. Suzan tarafından evlatlığa, Harika tarafından kardeşliğe kabul görmeyen Ömer'i zor günler beklemektedir. Suzan ve Harika'nın tek derdi ise Ömer'e doğan maddi haklardır. Kadir her zaman olduğu gibi Ömer'e sahip çıkar. 13. Bölüm 2. Fragmanda ise, Kıvılcım yaşadıklarından sonra iyice kontrolden çıkar. Doruk, Asiye'yi kıskanır. Kadir, yeni bir fırsatla karşı karşıyadır. Şengül'ün yaptıklarından yorulan Orhan öfkesini dışa vurur. Akif, Suzan ile bir kez daha yakınlaşmaya çalışırken Nebahat'tan tehlikeli bir hamle gelir. Suzan'a zarar vermek isteyen Nebahat, Ömer'e sert bir şekilde arabasıyla çarpar.
KARDEŞLERİM 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Berk'in ses kaydını yüzünden Asiye ile arası açılan Doruk sevdiği kızın gönlünü almak için uğraşır. Otobüse binen Doruk, hayat tarzını değiştirmeye çalışır. Asiye'yi anlamayı bir türlü başaramayan Doruk için daha da zor bir durum yaşanır.