KARDEŞLERİM 13. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Ömer'e öğrendiği gerçekler ağır gelir. Suzan tarafından evlatlığa, Harika tarafından kardeşliğe kabul görmeyen Ömer'i zor günler beklemektedir. Suzan ve Harika'nın tek derdi ise Ömer'e doğan maddi haklardır. Kadir her zaman olduğu gibi Ömer'e sahip çıkar. Anne ve babasını peş peşe kaybeden 4 kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Ömer'in duygusal hikayesinin anlatıldığı Kardeşlerim'in 13. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı. Son bölümde nefeslerin tutulduğu dizinin yeni fragmanı heyecanlı sahneleriyle dikkat çekti.

"Bir yalanla başlayan her şey, bir hayal kırıklığıyla biter."

Kardeşlerim 12. bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören dizinin yeni fragmanı nefes kesti. 13. Bölüm ilk fragmanda yeni bölüme dair ipuçlarına yer verildi. Ömer'e öğrendiği gerçekler ağır gelir. Suzan tarafından evlatlığa, Harika tarafından kardeşliğe kabul görmeyen Ömer'i zor günler beklemektedir. Suzan ve Harika'nın tek derdi ise Ömer'e doğan maddi haklardır. Kadir her zaman olduğu gibi Ömer'e sahip çıkar. 13. Bölüm 2. Fragmanda ise, Kıvılcım yaşadıklarından sonra iyice kontrolden çıkar. Doruk, Asiye'yi kıskanır. Kadir, yeni bir fırsatla karşı karşıyadır. Şengül'ün yaptıklarından yorulan Orhan öfkesini dışa vurur. Akif, Suzan ile bir kez daha yakınlaşmaya çalışırken Nebahat'tan tehlikeli bir hamle gelir. Suzan'a zarar vermek isteyen Nebahat, Ömer'e sert bir şekilde arabasıyla çarpar.