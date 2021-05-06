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    • 06.05.2021 12:57
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    Haritacılar'ın sinsi planı bozguna uğrayacak! 19. bölüm fragmanı: Bombaların izini süren sürpriz isimle karşı karşıya

    Sıra dışı öyküsü ve başarılı oyuncu kadrosu ile cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen 'nin reyting rekortmeni dizisi 19. bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırdı.konsolosluk binasında Haritacılar’ın İstanbul’a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenen Akıncı, sinsi planı bozguna uğratacak. İşte Akıncı'da bu hafta yaşanacaklar...

    Haritacılar'ın sinsi planı bozguna uğrayacak!

    Köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatan Akıncı dizisi, son bölümüyle yine izleyicilerinden tam not aldı.

    Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı. Peki Akıncı'nın yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı dizisinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar…

    AKINCI 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet.

    Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır. Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür.
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        Haberler Televizyon Haritacılar'ın sinsi planı bozguna uğrayacak! Akıncı 19. bölüm fragmanı: Bombaların izini süren Kemal sürpriz isimle karşı karşıya