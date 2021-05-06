Köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatan Akıncı dizisi, son bölümüyle yine izleyicilerinden tam not aldı.
Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı. Peki Akıncı'nın yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı dizisinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar…
AKINCI 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet.
Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır. Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür.