Survivor'da derin şaibe TV 8 ekranlarında milyonlar kurgu mu izliyor? İzleyici bunu yemedi ayaklandı 'Acun Ilıcalı kanıtlasın'... Heyecan ve rekabetin hız kesmediği Survivor'da, izleyicilerin kafası son konsey sonrası karışık. Sms birincisi çıkan ve performansıyla göz dolduran Sergen Bayar'ın elenmesi akabinde Berkay Yuvakuran'ın sms birinciliği kafaları karıştırdı. Sonrasında sosyal medyada izleyiciler tepkilerini dile getirdi. Twitter'da yaşanan olay karşısında şaşkınlık yaşayarak; bu olayın sebebinin kesinlikle veriler ve kanıtlarla birlikte açıklanması gerektiğini, aksi takdirde Survivor'ı tamamen izlemeyi ve SMS göndermeyi bırakacaklarını söyledi.
Survivor 2021 bilindiği üzere heyecanı katlanarak devam ediyor. Yarışmacı sayısının oldukça azaldığı ve git gide çemberin daraldığı Survivor'da SMS sonuçları dünden itibaren son derece kritik bir rol oynuyor. Oynuyor oynamasına fakat, SMS ile ilgili bir şaibe olduğu iddia ediliyor.
Yaşanan dengesizlik, bu şaibeyi doğrular mı, doğrulamaz mı bilinmez. Fakat sosyal medya kullanıcıları, bu durum ile ilgili kesin ve net bir açıklama bekliyor.