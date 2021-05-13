Bu durum karşısında Berkay hayranları; böyle bir şey olmayacağını, performansla doğru orantıda halkın da artık kimin daha iyi olduğunu gördüğünü söylerken, Berkay'ın sevmeyenleri ise; tamamen büyük bir iddia ortaya atarak Berkay'ın torpilli olduğunu söylediler. Gerçek ne bilinmiyor, fakat yaşanan bu kuşku Survivor'ı zedeleyebilir. Bu durumla ilgili kanıtlarla birlikte bir açıklama yapılması en mantıklısı olacaktır.