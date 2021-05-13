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    • 13.05.2021 10:26
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    • 13.05.2021 10:26
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    'da derin şaibe ekranlarında milyonlar kurgu mu izliyor? İzleyici bunu yemedi ayaklandı ' kanıtlasın'

    ekranlarının sevilen yarışma programı 'da son konseyde yaşananlar sosyal medya kullanıcılarının kafalarında soru işaretleri bıraktı... 14 sezondur izleyiciyi ekran başına çeken Survivor'ın, 2021 sezonunda son konseyde elenen isim mavi takımdan oldu. Geçtiğimiz haftalarda sms birinciliği alan Sergen Bayar 'ın elenmesi şaşkınlık yaratırken asıl şaşkınlık başka bir konu hakkında oldu. Kırmızı takım yarışmacısı 'ın sms birincisi çıkması herkesi şaşırttı. İzleyiciler sonrasında sosyal medyada isyan etti.

    Survivor'da derin şaibe TV 8 ekranlarında her şey aslında bir kurgu mu?

    Survivor'da derin şaibe TV 8 ekranlarında milyonlar kurgu mu izliyor? İzleyici bunu yemedi ayaklandı 'Acun Ilıcalı kanıtlasın'... Heyecan ve rekabetin hız kesmediği Survivor'da, izleyicilerin kafası son konsey sonrası karışık. Sms birincisi çıkan ve performansıyla göz dolduran Sergen Bayar'ın elenmesi akabinde Berkay Yuvakuran'ın sms birinciliği kafaları karıştırdı. Sonrasında sosyal medyada izleyiciler tepkilerini dile getirdi. Twitter'da yaşanan olay karşısında şaşkınlık yaşayarak; bu olayın sebebinin kesinlikle veriler ve kanıtlarla birlikte açıklanması gerektiğini, aksi takdirde Survivor'ı tamamen izlemeyi ve SMS göndermeyi bırakacaklarını söyledi.

    Survivor 2021 bilindiği üzere heyecanı katlanarak devam ediyor. Yarışmacı sayısının oldukça azaldığı ve git gide çemberin daraldığı Survivor'da SMS sonuçları dünden itibaren son derece kritik bir rol oynuyor. Oynuyor oynamasına fakat, SMS ile ilgili bir şaibe olduğu iddia ediliyor.

    Yaşanan dengesizlik, bu şaibeyi doğrular mı, doğrulamaz mı bilinmez. Fakat sosyal medya kullanıcıları, bu durum ile ilgili kesin ve net bir açıklama bekliyor.

        Survivor 2021'de Berkay en dikkat çeken isimlerden biri. Bugün dikkat çekmesinin sebebi ise oyun performansı, arkadaşlarıyla herhangi bir iletişimi değil. Direkt olarak SMS sıralamasında elde ettiği sonuç.

        Bilindiği üzere Berkay, Gönüllüler takımındayken SMS sıralamalarında her zaman son sıralarda kendini gösteriyordu. Fakat öyle bir olay yaşandı ki; çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Survivor'da şaibe olduğunu iddia etti. Yaşanan bu olay; şaşkına çevirdi. Peki, Survivor 2021'de yaşanan bu olay neyin nesi?

        Takımlar karıştığında karşı takıma yani ünlülere geçen Berkay; ilk SMS oylamasında direkt olarak 1. oldu. En çok SMS'i alan isim olması ise; çok sayıda kişiyi kuşkulandırdı.

            Bir sosyal medya kullanıcısı, her SMS durumunda minimum 100 SMS gönderdiğini ve sadece kendisiyle çevresinden 1000 SMS'e yakın SMS çıktığını fakat bu durumun kendini son derece şüphelendirdiğini, diğer takımdayken sonlarda olan; karşı takıma geçince direkt 2. veya 3. değil; 1. sırada yer alan Berkay'ın durumunun kanıtlarıyla Acun Ilıcalı tarafından açıklanmasını istedi.

            Bu durum karşısında Berkay hayranları; böyle bir şey olmayacağını, performansla doğru orantıda halkın da artık kimin daha iyi olduğunu gördüğünü söylerken, Berkay'ın sevmeyenleri ise; tamamen büyük bir iddia ortaya atarak Berkay'ın torpilli olduğunu söylediler. Gerçek ne bilinmiyor, fakat yaşanan bu kuşku Survivor'ı zedeleyebilir. Bu durumla ilgili kanıtlarla birlikte bir açıklama yapılması en mantıklısı olacaktır.

            Yapılan açıklamada gönderilen SMS'lerin noter kayıtları olduğu durumda ise tüm iddialar çürüyecek ve gerçek ortaya çıkacaktır. Yıllardır devam eden Survivor'da bugüne kadar böyle bir olay yaşanmazken, Acun Ilıcalı'nın bugün çıkıp da böyle bir şeye izin vereceği düşünülmüyor.
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                Haberler Televizyon Survivor'da derin şaibe TV 8 ekranlarında milyonlar kurgu mu izliyor? İzleyici bunu yemedi ayaklandı 'Acun Ilıcalı kanıtlasın'