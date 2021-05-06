Arka Sokaklar final furyasından payını aldı 15 sezon ekrana hükmetti artık veda vakti! Görüp görülecek sadece son 4 bölüm... 15 sezondur ekranda olmasına rağmen hala reytinglerinden zirvesinde yer alan ve bölümlerin işlediği konularla dikkat çeken Arka Sokaklar adım adım finale yürüyor. Son bölümleriyle magazin basınında kendisine geniş bir yer bulmuştu dizi. Şikayetler, avukatlar derken seyirici Arka Sokaklar'ın final tarihini merak ediyordu. 'Arka Sokaklar ne zaman final yapacak?', 'Arka Sokaklar bitiyor mu?' gibi soruların cevapları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Arka Sokaklar 15. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan dizi ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımın, bu sezon hangi tarihte ekrana veda edeceği ise merak edildi.
15. sezonu gerisinde bırakmaya hazırlanan yapımın 16. sezonu ile ekrana gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri sezon finalini ve yeni sezon ile ilgili gelişmeler yakından takip ediyor.