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    • Televizyon
    • 06.05.2021 11:14
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    • 06.05.2021 11:14
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    final furyasından payını aldı 15 sezon ekrana hükmetti artık veda vakti! Görüp görülecek sadece son 4 bölüm...

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olarak tarihe geçen, 'nin cuma akşamları yayınlanan fenomen dizisi bunca zamandır ekranlarda olmasına rağmen cazibesinden hiçbir şey kaybetmedi. İlk bölüm yayın tarihi 31 Temmuz 2006 olan Arka Sokaklar'ın bu uzun soluklu macerasındaki kadrosundan kimler geldi kimler geçti. Şimdilerde adını sık sık duyduğumuz pek isim Arka Sokaklar sayesinde meşhur oldu. Yönetmenliğini 'un yaptığı dizinin 16.sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı ve 15.sezonun ne zaman biteceği merak ediliyordu. Nihayet bu sorular yanıt buldu. İşte detaylar...

    15 sezon ekrana hükmetti artık veda vakti!

    Arka Sokaklar final furyasından payını aldı 15 sezon ekrana hükmetti artık veda vakti! Görüp görülecek sadece son 4 bölüm... 15 sezondur ekranda olmasına rağmen hala reytinglerinden zirvesinde yer alan ve bölümlerin işlediği konularla dikkat çeken Arka Sokaklar adım adım finale yürüyor. Son bölümleriyle magazin basınında kendisine geniş bir yer bulmuştu dizi. Şikayetler, avukatlar derken seyirici Arka Sokaklar'ın final tarihini merak ediyordu. 'Arka Sokaklar ne zaman final yapacak?', 'Arka Sokaklar bitiyor mu?' gibi soruların cevapları ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Arka Sokaklar 15. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan dizi ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımın, bu sezon hangi tarihte ekrana veda edeceği ise merak edildi.

    15. sezonu gerisinde bırakmaya hazırlanan yapımın 16. sezonu ile ekrana gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri sezon finalini ve yeni sezon ile ilgili gelişmeler yakından takip ediyor.

        Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosu ile 15 sezondur ekranlarda yer alan Arka Sokaklar dizisi ilk sezonundan bu yana birçok oyuncu değişikliği yaşadı.

        Bununla beraber yapımın başrol oyuncuları Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan ilk bölümden beri kadroda yer almaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımı her hafta cuma akşamları saat 20.00'da ekrana geliyor.

        ARKA SOKAKLAR DİZİSİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN, DİZİ NE ZAMAN EKRANA VEDA EDECEK?

        Televizyona yapımların yavaş yavaş sezon finali yapmaya başladığı bu dönemde Arka Sokaklar dizisi ile ilgili de final iddiaları ortaya atıldı. Dizinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik ve Merve Oflaz gibi oyuncuların geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgınına yakalandığının açıklanmasının ardından sette gerilimli günler yaşanmıştı.

            Set ekibinin salgına rağmen çekimlere devam ettiği bugünlerde sezon finali tarihi ise merak edildi.

            Arka Sokaklar'ın bu sezonki son 4 bölümü çekiliyor. Dizinin Mayıs sonu sezon finali yapması bekleniyor.

            ARKA SOKAKLAR DİZİSİ 16. SEZON YAYINLANACAK MI?

            15.sezonuna mayıs ayının sonunda veda etmesi beklenen Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonda da ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin 16. sezonu ile eylül ayında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Dizi 16. sezonu ile yine Kanal D ekranlarında cuma günleri sevenleri ile buluşmaya devam edecek.
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            Haberler Televizyon Arka Sokaklar final furyasından payını aldı 15 sezon ekrana hükmetti artık veda vakti! Görüp görülecek sadece son 4 bölüm...