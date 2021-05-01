RAMAZAN İMSAKİYE
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Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı sosyal medyayı salladı: Sahura kadar tamamladık

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI eğitimlerinde ilk haftayı 65 sorti uçarak tamamladıklarını açıkladı. Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Bayraktar, "AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık." ifadelerini kullandı.

01.05.2021 12:01 - Son Güncelleme: 01.05.2021 12:01
Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı sosyal medyayı salladı: Sahura kadar tamamladık

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sabah saatlerinde yaptığı paylaşım sosyal medyada konuşulmaya başladı.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı sosyal medyayı salladı: Sahura kadar tamamladık

Bayraktar, "AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı sosyal medyayı salladı: Sahura kadar tamamladık

Selçuk Bayraktar'ın 'Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...' notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi çekti.

Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı sosyal medyayı salladı: Sahura kadar tamamladık

AKINCI VE AKSUNGUR TESTLERİ
Öte yandan Türk SİHA yetenekleri yeni bir aşamaya geçiyor. Başarıyla tamamlanan iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) testi, Türk savunma sanayiinin söz konusu alanda yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğunu ve yakın gelecekte oyun-değiştirici olacak bir askeri kapasitenin inşa edildiğini gösteriyor.

Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı sosyal medyayı salladı: Sahura kadar tamamladık

Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı gibi asimetrik düşman unsurlarına karşı icra edilen harekâtlar açısından ağır mühimmat & yüksek faydalı yük kapasiteli SİHA kombinasyonu, hedeflenen sonucun çok daha kısa sürede, daha etkin biçimde alınması anlamına gelecektir.