Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı sosyal medyayı salladı: Sahura kadar tamamladık

AKINCI VE AKSUNGUR TESTLERİ

Öte yandan Türk SİHA yetenekleri yeni bir aşamaya geçiyor. Başarıyla tamamlanan iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) testi, Türk savunma sanayiinin söz konusu alanda yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğunu ve yakın gelecekte oyun-değiştirici olacak bir askeri kapasitenin inşa edildiğini gösteriyor.