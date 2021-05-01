Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı sosyal medyayı salladı: Sahura kadar tamamladık
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI eğitimlerinde ilk haftayı 65 sorti uçarak tamamladıklarını açıkladı. Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Bayraktar, "AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık." ifadelerini kullandı.
01.05.2021 12:01
- Son Güncelleme: 01.05.2021 12:01
AKINCI VE AKSUNGUR TESTLERİ
Öte yandan Türk SİHA yetenekleri yeni bir aşamaya geçiyor. Başarıyla tamamlanan iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) testi, Türk savunma sanayiinin söz konusu alanda yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğunu ve yakın gelecekte oyun-değiştirici olacak bir askeri kapasitenin inşa edildiğini gösteriyor.