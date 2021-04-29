Bombaların izini takip eden Orhan'a soğuk duş! Akıncı yeni bölümde en büyük düşmanıyla yüz yüze geliyor! Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Akıncı, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, son bölümüyle yine tam not aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı.
Köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatan Akıncı dizisi, son bölümüyle yine izleyicilerinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı. Peki Akıncı'nın yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı dizisinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar…
AKINCI 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir.
Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.