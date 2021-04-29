Bombaların izini takip eden Orhan'a soğuk duş! Akıncı yeni bölümde en büyük düşmanıyla yüz yüze geliyor! Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Akıncı, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, son bölümüyle yine tam not aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı.

Köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatan Akıncı dizisi, son bölümüyle yine izleyicilerinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı. Peki Akıncı'nın yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı dizisinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar…